Convenção do PL confirma estratégia de levar eleição no Recife para segundo turno

Diante da alta popularidade do prefeito João Campos, diversos nomes do Partido Liberal confessaram que o objetivo do partido é levar a eleição da capital para o segundo turno. As declarações foram dadas durante a convenção que oficializou a candidatura de Gilson Machado Neto ao cargo.

"Com certeza é a estratégia de que eleição seja de dois turno. É a estratégia de todos os candidatos e com certeza a gente vai bater essa meta", disse o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, que se mostrou consciente de que vencer em primeiro turno é um objetivo difícil.

"É importante, quando você disputa com a máquina, que se tenha dois turnos. Isso apimenta ainda mais e aumenta a questão de posicionamentos políticos no debate eleitoral", completou Anderson.

A opinião foi compartilhada pelo deputado estadual Joel da Harpa (PL), durante discurso proferido ao público presente.



"Não tenho dúvida, Gilson, de que você já está no segundo turno. Porque esse time animado, junto com Bolsonaro, vai sair em cada rua, em cada viela e em cada morro para falar de Gilson. E no segundo turno é todo mundo junto", bradou o parlamentar.

Convenção de Gilson Machado (PL) no Recife - Guga Matos/JC Imagem

O vereador Alcides Cardoso, líder da oposição na Câmara Municipal do Recife, garantiu que essa não é uma eleição de um turno só.

"Acredito muito em uma eleição de dois turnos, que o nosso candidato Gilson Machado levará a votação ao segundo turno. E digo sempre, o voto está na urna, na hora de votar, e não nas pesquisas. Acredito nos dois turnos e que a gente tem chance de tirar esse modus operandis de PSB e PT de 20 anos", falou Alcides, ferrenho crítico da gestão socialista.

O parlamentar, porém, afirmou que, caso haja uma segunda etapa e que Gilson esteja no pleito, o cenário será discutido posteriormente. Na visão dele, o foco principal deve ser desidratar a imagem de João Campos na primeira etapa do pleito.

"Todo segundo turno é uma nova eleição, é completamente diferente do segundo turno. Outra eleição vai começar, vamos brigar e mostrar o que o Recife é, e não o que é mostrado na propaganda do PSB", disse Alcides.

Popularidade de João Campos

Embora reconheçam os números alcançados por Campos nas pesquisas, os aliados de Gilson demonstraram esperança em um resultado positivo para a chapa no pleito. Assim como anunciou o também candidato Daniel Coelho (PSD), em convenção no último sábado (3), o objetivo do PL é criticar o marketing do atual prefeito.

"O primeiro alerta que a gente faz é mostrar que o Recife real é diferente do Recife da propaganda", afirmou o deputado estadual Coronel Feitosa.

Já o deputado federal Pastor Eurico afirma que não se preocupa com os resultados apontados nas pesquisas eleitorais. Ele acredita que o resultado será aferido somente nas urnas.

"A prova está aí, Bolsonaro começou com 2% e foi presidente da República. A pesquisa real acontece na urna", disse o parlamentar.

Uma das figuras que mais chamou a atenção dos apoiadores no evento, Padre Kelmon, que foi candidato à presidência da República em 2022, esteve na convenção de Gilson Machado e afirmou que "alta popularidade em pesquisa não quer dizer nada".

Questionado se conhecia a popularidade de João Campos nas pesquisas e nas redes sociais, ele afirmou que a política "é como as nuvens, muda rapidamente".

"Basta fazer um trabalho maravilhoso com o nome de Gilson, apresentar ainda mais o nome desse senhor, trazer pessoas influentes na sociedade, que são cristãos conservadores de direita, que sabem o que esse pessoal que está na prefeitura faz", disse Kelmon.