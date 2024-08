Gilson Machado aposta em Bolsonaro para reforçar sua campanha a Prefeito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ex-presidente Jair Bolsonaro tem visita agendada no Recife entre a próxima quarta-feira (7) e o sábado (10), quando fará comício no Clube Português

Gilson Machado (PL) aposta na força do ex-presidente Jair Bolsonaro para conquistar o voto dos eleitores conservadores no Recife. Neste domingo (4), o ex-ministro do Turismo homologou sua candidatura à Prefeitura do Recife, durante convenção Clube de Oficiais, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

A primeira agenda ao lado de Bolsonaro, como candidato oficial do PL no Recife, acontece a partir da próxima quarta-feira (7). O ex-presidente terá uma extensa agenda política em Pernambuco, entre os dias 7 e 10 de agosto, reforçando as campanhas de aliados no Recife, em municípios da Região Metropolitana e em Caruaru, no Agreste.

O primeiro compromisso do ex-presidente da República, na quarta-feira, será a visita a um mercado público do Recife. A estratégia é fazer eventos abertos ao público, com Bolsonaro andando pelas ruas e fazendo um corpo a corpo com a população. A passagem dele pelo Estado se encerra com uma caminhada pelo Recife e um comício no Clube Português.

“Bolsonaro vir aqui é um reforço importantíssimo para minha campanha, para o nosso movimento conservador. Na minha campanha para senador, um dia antes da eleição eu estava com 9% dos votos, em quarto lugar, e quando abriram as urnas, eu tive 32% dos votos e fui eleito em segundo lugar com 1.325.000 votos. Eu não tenho dúvida que o conservador terá opção em quem depositar o voto dele”, afirma o candidato.

Na última pesquisa eleitoral, Gilson Machado apareceu em terceiro lugar, com 6% das intenções de voto na disputa no Recife. Ainda assim, teve o apoio reiterado por Bolsonaro a sua campanha.

A convenção no Recife contou com presenças bolsonaristas, como o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira; os deputados federais Coronel Meira (PL), Pastor Eurico (PL), e Fernando Rodolfo (PL), candidato a prefeito em Caruaru; e os deputados estaduais Joel da Harpa (PL) e Coronel Feitosa (PL); também estava presente a candidata à prefeitura de Olinda e líder do PL Mulher no Estado, Izabel Urquiza, e o Padre Kelmon.