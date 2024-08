Gilson Machado dispara até contra Raquel Lyra em convenção: 'não tem mais apoio do público conservador'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O agora candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado Neto (PL), atacou até a governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), durante discurso proferido na convenção do Partido Liberal que oficializou sua candidatura na capital, afirmando que a tucana não tem mais o apoio do bolsonarismo em Pernambuco.

Gilson fazia duras críticas ao prefeito João Campos e aos governos do PSB quando a conversa sobrou para a governadora tucana. A convenção do PL aconteceu na manhã deste domingo (4), no Clube dos Oficiais, no bairro da Boa Vista.

"Governadora, a senhora teve o apoio do povo conservador, a senhora teve apoio do povo bolsonarista, mas a senhora precisa fazer muito para ter esse apoio de novo", disparou Gilson.

"A senhora hoje não tem o apoio do publico conservador, do bolsonarista. E sabe por quê? Porque eu, Gilson Machado, não tenho nenhum cargo no governo do estado e nunca quis ter", afirmou Gilson no palanque.

Raquel Lyra, como se sabe, era próxima do PL de Gilson no início da sua gestão e chegou a nomear para o governo estadual pessoas indicadas pelo presidente estadual da sigla, Anderson Ferreira. Recentemente, porém, a tucana tem se afastado do clã dos Ferreira, chegando a exonerar parte dos servidores indicados por ele, abrindo espaço na administração para o PP.

Gilson Machado, contudo, tentou amenizar a crítica a Raquel Lyra logo em seguida, afirmando desejar que a governadora faça um bom trabalho.



"Eu não torço contra a governadora. Pelo contrário, eu quero que ela acerte, porque eu votei nela. Eu não tinha opção. [Nas eleições de 2022] era Marília Arraes e Raquel Lyra, era o que nós tínhamos", aliviou o candidato do PL.

"Mas ela [Raquel Lyra] está com a chance de enterrar definitivamente o PSB. 'Ah [João Campos] é o novo governador de Pernambuco'. Esse cara nem prefeito mais saía [candidato a prefeito]. Bastava colocar a polícia para investigar o que está acontecendo na prefeitura. Mas a gente sabe como as coisas são. Em Pernambuco, em Recife, é uma cidade com muitas coisas erradas. Aqui ficou só para profissional. Mas temos a chance de mudar isso", completou Gilson Machado, sem detalhar a denúncia.

A crítica também tem como plano de fundo a aproximação de Raquel com o presidente Lula. Internamente, especula-se que ela pode deixar o PSDB e migrar para o PSD, que embora não seja declaradamente da base governista, tem três ministérios na gestão presidencial. O partido é o mesmo de Daniel Coelho, nome apoiado pela governadora no Recife em outubro.



Nas eleições de 2022, Raquel foi uma das poucas que permaneceram isentas a respeito da eleição presidencial, não tomando partido de Lula ou de Bolsonaro, o que lhe garantiu votos das duas alas no estado.