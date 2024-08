Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é Dani Portela, candidata à prefeitura do Recife pelo PSOL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dani Portela, candidata à prefeitura do Recife pelo PSOL, foca em saúde, educação, mobilidade e cultura; confira seu planejamento se ganhar

Dani Portela, deputada estadual e candidata da coligação "Recife com a Cara da Gente" (PSOL, Rede e PCB) à prefeitura do Recife nas eleições de 2024, foi vereadora em 2020 e eleita deputada estadual em 2022. Sua atuação parlamentar foca em segurança pública, direitos humanos, educação, saúde, direito à cidade e agroecologia.

Seu plano de governo propõe políticas sociais voltadas para pessoas com deficiência, educação, acesso às minorias e inclusão na cultura.

Quem é Dani Portela

Danielle Gondim Portela, 49 anos, é professora, advogada e historiadora. Candidatou-se à governadora de Pernambuco em 2018 pelo PSOL, recebendo 4,97% dos votos. Em 2020, foi a vereadora mais votada do Recife e, em 2022, elegeu-se deputada estadual com 38.215 votos. Ela é líder da oposição na Assembleia Legislativa e defende mulheres, negros, pessoas com deficiência e a população LGBTQIA.



Plano de Governo



O plano de governo de Dani Portela, intitulado "Para Construir um Recife com a Cara da Gente", foca na melhoria dos direitos e redução das desigualdades. As propostas abrangem saúde, cultura, acessibilidade, educação e agroecologia.



Propostas para a Saúde



Portela propõe cobertura total de saúde no Recife, melhor acesso a postos e distribuição de medicamentos, e redução do tempo de espera. Ela pretende fortalecer a Atenção Básica, agilizar laudos para TEA e TDAH, e implementar a Política de Saúde Integral da População Negra, incluindo identidade de gênero e orientação sexual nos prontuários.



Programa de Educação



Seu programa para a educação visa expandir vagas em creches e pré-escolas, contratar mais profissionais e melhorar a infraestrutura escolar. Também busca corrigir salários de educadores, garantir assistentes sociais e psicólogos nas escolas, criar uma Rede de Proteção para mães, assegurar boa alimentação para os alunos e promover formação contínua para professores e festivais de capoeira.



Mobilidade Urbana



O plano inclui renovar a frota de ônibus para melhorar conforto e eficiência, aprimorar o Plano Diretor Cicloviário, reformar estações e atualizar o Plano de Mobilidade Urbana. Também prevê campanhas educativas e capacitação sobre tratamento para idosos, pessoas com deficiência, e enfrentamento ao racismo e machismo.



Cultura e Turismo



Portela pretende priorizar a cultura com aumento de financiamento, fortalecimento das Escolas de Frevo e João Pernambuco, e inclusão de arte-educação no EJA. Ela planeja melhorar a acessibilidade cultural, usar imóveis desocupados para novos espaços, criar salas de cinema, revitalizar a biblioteca da Fundação de Cultura, valorizar a cultura jovem negra e promover políticas inclusivas com movimentos sociais.



Trabalho, Emprego e Renda



Propõe criar a Lei Geral de Proteção ao Comerciante Informal, expandir políticas de qualificação e renda para diversos grupos, e enfrentar o racismo no trabalho. Também visa implementar o Programa de Renda Básica do Recife, proteger pescadores e marisqueiras, oferecer formação específica para mulheres e garantir paridade de raça e gênero em estágios públicos.