Veja nomes e números dos candidatos a vereador do Recife nas Eleições 2024

Ao todo, para o pleito deste ano, são 516 candidatos que disputam as 37 vagas na Câmara Municipal do Recife, distribuídos em 22 partidos

Com o início oficial da campanha para as Eleições 2024, já estão disponíveis as informações públicas de todos os candidatos. Para o pleito deste ano, 516 postulantes disputam o cargo de vereador no Recife.

Para esta eleição, serão 37 vagas a serem ocupadas na Câmara Municipal do Recife. Em comparação com a eleição de 2020, são 2 cadeiras a menos, visto que o número de vereadores diminuiu por conta da redução populacional apontada pelo Censo do IBGE de 2022.

A eleição será realizada no dia 6 de outubro e o JC detalha abaixo o nome e o número de cada um dos candidatos a vereador no Recife.

Confira a lista com os 516 candidatos a vereador do Recife, por partido:

AVANTE

ADELMO STO AMARO – AVANTE – 70700

ADRI UCHOA – AVANTE – 70874

ADRIANO PLANETA DE DEUS – AVANTE – 70888

ALCIDES TEIXEIRA NETO – AVANTE – 70000

ALMIR DE BIRIBA – AVANTE – 70770

ANDREINA BIANKA – AVANTE – 70400

ARNALDO MONTEIRO – AVANTE – 70678

CABO SAMUEL – AVANTE – 70622

CENIRA DA SAÚDE – AVANTE – 70999

COMISSÁRIA PATRÍCIA FERREIRA – AVANTE – 70707

DANI GUSMÃO – AVANTE – 70200

DANIEL TIER – AVANTE – 70222

DILSON BATISTA – AVANTE – 70555

DONA VAL DOS DIREITOS HUMANOS – AVANTE – 70668

DOUGLAS BRITO ATIVISTA – AVANTE – 70777

DOUGLAS PESSOA – AVANTE – 70170

ERNANDO COLOIA – AVANTE – 70077

IRMÃ NEIDE – AVANTE – 70236

IRMÃ SOCORRO – AVANTE – 70300

IRMÃO MAGNO – AVANTE – 70070

IRMÃO PAULO – AVANTE – 70100

JOÃO DE DEUS – AVANTE – 70615

MARCO SMOKE – AVANTE – 70420

MARIO PINHEIRO – AVANTE – 70789

MESTRE NILTON SANTOS – AVANTE – 70670

MILA DO MERCADO – AVANTE – 70107

PARAIBA CELL – AVANTE – 70321

PASTOR JEFFERSON – AVANTE – 70444

PATRICIA DINIZ – AVANTE – 70040

PAULO NEVES – AVANTE – 70163

QUEIROGA – AVANTE – 70007

RED DA FARMÁCIA – AVANTE – 70111

RICARDO CRUZ CASTRAMÓVEL – AVANTE – 70456

SAMUEL FERREIRA – AVANTE – 70233

TANIA MAE DE JOÃO – AVANTE – 70664

WELLINGTON BOITE – AVANTE – 70123

Democracia Cristã (DC)

ADRIANO BOMBEIRO – DC – 27193

BENJAMIM DA SAÚDE – DC – 27424

BETO GÁS – DC – 27210

CARLOS ALBERTO – DC – 27700

DR. ELCIO CAVALCANTI – DC – 27615

DR. ROBSON VIANA – DC – 27000

DRA. THAIS AZEVEDO – DC – 27789

EDMAR DE OLIVEIRA – DC – 27123

EGRE GUERRA – DC – 27007

FERNANDO LIMA – DC – 27632

IDELVAR VAVÁ – DC – 27555

IRMÃ ANGELICA – DC – 27999

JEFFERSON RODA DE FOGO ORDINÁRIO – DC – 27640

JOÃO CARLOS BAIANO – DC – 27272

JOEL DO POVO – DC – 27670

JOICE DO ENTRA APULSO – DC – 27100

JOSENILDO TEIXEIRA – DC – 27981

JUNIOR PIRRO – DC – 27192

LUCIANO OLIVEIRA RECIFE – DC – 27777

MADEIRA – DC – 27140

MARCOS PETTS – DC – 27456

MARLON VIEIRA DE MELO – DC – 27191

MISSIONÁRIA ADRIANA – DC – 27197

NICINHA DA UR DEZ – DC – 27149

PODÓLOGA ELI ARÔCHA – DC – 27444

PROFESSORA ELAINE – DC – 27306

RICARDO DAS NEVES – DC – 27001

SANCLER – DC – 27195

SARA BRAGA – DC – 27888

SARGENTO FORTUNATO – DC – 27190

TARCIANA DA ENFERMAGEM – DC – 27111

TIO GLAUBER TELECOM – DC – 27222

WEDSON TTK – DC – 27152

XÊNIA – DC – 27772

ZECA DO TEMPERO – DC – 27127

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PCdoB/PV)

Partido dos Trabalhadores (PT)



ALAN KARDEC – PT – 13660

ANDRÉ CAMPOS – PT – 13456

JOÃO DA COSTA – PT – 13144

JOSUEL DO ESPIRITO SANTO – PT – 13500

JOSY BARBOSA – PT – 13998

KARI SANTOS – PT – 13613

DOMINGOS SÁVIO – PT – 13011

ERIKA SURUAGY – PT – 13013

LIANA CIRNE – PT – 13100

MAESTRO GIL JUNTOSPELACULTURA – PT – 13233

OSMAR RICARDO – PT – 13650

PROFESSOR JAIRO BRITTO – PT – 13001

RENAN NUNES – PT – 13133

SUETÔNIO – PT – 13999

SUZI RODRIGUES – PT – 13000

TOMAS DO MST – PT – 13123

Partido Verde (PV)



ALONSO FERREIRA – PV – 43250

CÉU ALBUQUERQUE – PV – 43500

FLÁVIA DE NADEGI – PV – 43643

GRAÇA VASCONCELOS PELO VERDE – PV – 43043

LEANDRO TENÓRIO – PV – 43222

LUCAS RECIFE – PV – 43111

MARCO AURÉLIO FILHO – PV – 43999

PERITA SANDRA SANTOS – PV – 43888

ROGÉRIO LEITE – PV – 43123

RENÊ – PV – 43190

THIAGO BOTINHA – PV – 43211

VICTOR ANDRÉ GOMES – PV – 43333

XANDY ALIANÇA JUSTIÇA SOCIAL – PV – 43444

Partido Comunista do Brasil (PCdoB)



ALTAMIZA DA FAVELA – PCdoB – 65500

CIDA PEDROSA – PCdoB – 65113

DANI MELLO – PCdoB – 65123

DINHA DE SARAMANDAIA – PCdoB – 65854

FABIO TERRA SAMBA – PCdoB – 65222

FRANCIS HERBERT – PCdoB – 65100

MARIA PAGODINHO – PCdoB – 65111

NEGÃO DE NAIR – PCdoB – 65145

WOKYMON DA SAÚDE – PCdoB – 65700

FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA

CIDADANIA

AGENOR DA ÁGUA – CIDADANIA – 23001

BELO BELO DA BOMBA – CIDADANIA – 23005

BRANCA DURVANICE – CIDADANIA – 23233

CICERO CARLOS – CIDADANIA – 23333

DJYJO DO IBURA – CIDADANIA – 23723

LARISSA CALÓ – CIDADANIA – 23000

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)



CEARÁ DAS PRAIAS – PSDB – 45508

CHINA – PSDB – 45234

DAYSE BRANDÃO – PSDB – 45022

EMERSON LARDIÃO – PSDB – 45123

FÁTIMA MENDES – PSDB – 45013

JONATAS ROSENDO – PSDB – 45500

MIZAEL TRINDADE – PSDB – 45777

NI QUEIROGA – PSDB – 45087

NIVALDO LOPES – PSDB – 45960

OSVALDO CAVALCANTE – PSDB – 45645

PELÉ DE DEUS – PSDB – 45040

PROF JOAQUIM – PSDB – 23646

RAISSA ALVES – PSDB – 23030

RAISSA ISABELLY – PSDB – 45001

ROBEILTON LIRA – PSDB – 45789

ROZITA VERLÚCIA – PSDB – 45000

TOINHO DA ÁGUA – PSDB – 45145

TOINHO DE CASA AMARELA – PSDB – 45045

VALDIR PALHAÇO – PSDB – 23654

WELLINGTON JOSÉ – PSDB – 45555

FEDERAÇÃO PSOL/REDE

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)



AILCE MOREIRA – PSOL – 50777

CARMEM DOLORES – PSOL – 50222

CAROL VERGOLINO – PSOL – 50100

EDUARDO PAYSAN – PSOL – 50024

EDVALDO JÚNIOR – PSOL – 50540

ELAINE CRISTINA – PSOL – 50420

FUBÁ – PSOL – 50339

ÍTALO VINÍCIUS – PSOL – 50400

IZAIAS BAHIA – PSOL – 50666

JÔ CAVALCANTI – PSOL – 50000

JOELMA ANDRADE – PSOL – 50113

LUANA CONSEGUE – PSOL – 50180

MARILENE SANTOS – PSOL – 50550

NISE SANTOS – PSOL – 50412

PRETO MONTE – PSOL – 50050

RAIMUNDO AGUIAR – PSOL – 50456

RESISTÊNCIA AUTISTA – PSOL – 50080

SEVERINO MOTOBOY – PSOL – 50177

TIAGO SILVA – PSOL – 50007

UILDER LIMA – PSOL – 50123

VICTOR SOUZA – PSOL – 50504

YASMIM ALVES – PSOL – 50999

WELDJANE MARY – PSOL – 50500

Rede Sustentabilidade (REDE)



ADEILDA BARROS – REDE – 18010

BRUNO PANTOJA – REDE – 18618

EBINHO FLORENCIO – REDE – 18888

ELIAS SANTOS – REDE – 18777

LALA RENOVADA – REDE – 18222

LEOPOLDINA BARROS – REDE – 18207

LU DO PRU – REDE – 18000

POLLY DA AMAR – REDE – 18018

RICARDO GADELHA – REDE – 18123

RICHARDSON – REDE – 18099

RUI – REDE – 18050

THYAGO DO INOCOOP – REDE – 18999

Movimento Democrático Brasileiro (MDB)



AFONSO QUE FAZ – MDB – 15900

ALEXSANDRA LIMA – MDB – 15456

BADIZINHO – MDB – 15222

BERGUE JUNIOR – MDB – 15000

BISPA JACIMARA – MDB – 15422

BOMBOM – MDB – 15415

BRUNA KARINA – MDB – 15700

CIBELLE ALBUQUERQUE – MDB – 15040

CLÁUDIO MENDONÇA – MDB – 15543

CLETO CORREIA – MDB – 15100

CORONEL CLAUDIA – MDB – 15190

CORONEL PACÍFICO – MDB – 15122

DERLEY CHAGAS – MDB – 15007

ELSON ÓTICA – MDB – 15555

FABIANO FERRAZ – MDB – 15111

FÁBIO GOMES – MDB – 15123

GUARDA GENTILEZA – MDB – 15133

IRMÃ JAILZA – MDB – 15140

IVO DO ARMAZEM – MDB – 15620

IVONETE NANETE – MDB – 15678

JAIZA METÓDIO – MDB – 15156

LEO FRETE – MDB – 15556

MARCÃO DO POVO – MDB – 15444

MARCELO MARCELINHO – MDB – 15001

MARCELO SOBRAL A FORÇA DO POVO – MDB – 15915

MARINA SOUZA – MDB – 15013

MURILO – MDB - 15115

NEGUETE DO POVO – MDB - 15020

NETO GUERREIRO - MDB - 15550

NINHO ARYPETER – MDB - 15520

PROFESSOR MIRINHO – MDB - 15777

PROFESSORA LU MELO – MDB - 15715

RAFAELLA RAFAEL – MDB - 5815

RAYANE GONDIM – MDB - 15888

RICARDO RADIADOR – MDB - 15999

SAMUEL SALAZAR – MDB - 15615

TADEU CALHEIROS – MDB - 15015

WILSON LAPA – MDB - 15333

MOBILIZA

ABEL FILHO- MOBILIZA - 33010

ADERBAL PONTES - MOBILIZA - 33777

AECIO KIBIRIBA – MOBILIZA - 33699

ANNA PAULA COLETIVO ENFERMAGEM - MOBILIZA - 33232

CARLÃO DA SAÚDE – MOBILIZA - 33620

CASSIO CAVALCANTE – MOBILIZA - 33055

CLAUDIA ARAUJO- MOBILIZA - 33633

DAYSE HELENA – MOBILIZA - 33188

DRICA DO POVO – MOBILIZA - 33313

EDIVALDO VALENTIN – MOBILIZA - 33111

EDVALDO COMERCIANTE – MOBILIZA - 33001

ELTON PEREIRA – MOBILIZA - 33031

EUNICE MELO – MOBILIZA - 33323

IRMÃ FATIMA CHAGAS – MOBILIZA - 33125

IRMÃO EDUARDO CAETANO – MOBILIZA - 33444

IRMÃO VALMIR – MOBILIZA - 33456

JAQUELINE AZEVEDO – MOBILIZA - 33433

JERRY PAGODINHO – MOBILIZA - 33652

JOSAFA ALABASTRO – MOBILIZA - 33555

LUCAS JUNIOR – MOBILIZA - 33888

LUCIA DAS COMIDINHAS – MOBILIZA - 33067

LUCIANO BRITO – MOBILIZA - 33100

MARIO CLEMENTINO – MOBILIZA - 33190

MISSIONÁRIA MAYARA - MOBILIZA - 33120

NADELSON LEITE – MOBILIZA - 33609

NELSON MONTEIRO – MOBILIZA - 33333

NILDO REGENTE – MOBILIZA - 33222

PROFESSOR ADELSON DO MORRO – MOBILIZA - 33999

RAFAEL NUNES – MOBILIZA - 33000

ROBSON LUCENA – MOBILIZA - 33122

RONALDINHO – MOBILIZA - 33533

SEVERINO TOQUE DE CARINHO – MOBILIZA - 33149

SOARES PROTETICO – MOBILIZA - 33033

VILMINHA – MOBILIZA - 33123

Partido Novo (NOVO)



ADRIANA VIGILANTE – NOVO - 30133

ALEXANDRE CARVALHO – NOVO - 30303

ANDRE SERRALHEIRO FILHO – NOVO - 30650

BECINHA – NOVO - 30616

CAP SALAS – NOVO - 30777

CARLA PINHEIRO – NOVO - 30221

CLEITON MIGUEL FONOAUDIOLOGO – NOVO - 30500

DEBORA MOURA – NOVO - 30888

DEBORAH LEITE – NOVO - 30555

DELEGADA TEREZA NOGUEIRA – NOVO - 30190

DR EDUARDO MIRANDA- NOVO - 30130

DRA CAROL MESSIAS – NOVO - 30111

EDNA RODRIGUES- NOVO - 30912

EDSON OTICA – NOVO - 30100

EDUARDO INOJOSA – NOVO - 30300

EDUARDO MOURA – NOVO - 30333

EDUARDO VILA NOVA – NOVO - 30007

ELLIS MENDONCA – NOVO - 30004

EXPEDITO FILHO – NOVO - 30800

FELIPE ALECRIM – NOVO - 30630

FELIPE COCO – NOVO - 30930

FRED UCHOA – NOVO - 30350

GABRIEL BARRETO CAMPELLO – NOVO - 30222

GEORGE BASTOS – NOVO - 30000

GESSICA ALMEIDA – NOVO - 30030

HILTON RIBEIRO – NOVO - 30999

JANAILSON FERREIRA DA SILVA – NOVO - 30122

JOAO PAULO LUSTOSA – NOVO - 30321

LILA MEDEIROS – NOVO - 30444

LUIZ CARLOS – NOVO - 30123

MARIO BRASILIANO – NOVO - 30622

MATTHEUS ARAUJO – NOVO - 30700

MAXMILIAN COSTA – NOVO - 30330

PAULA ALVES – NOVO - 30236

PAULO BELENCE -NOVO - 30231

PROFESSOR ADELMO MADSON – NOVO - 30456

WENDEL LUIZ – NOVO - 30722

ZELIA MOURA – NOVO - 30012

Partido da Causa Operária (PCO)

JOSÉ DA SILVA – PCO – 29000

ROBERTA RITA – PCO – 29999

Partido Liberal (PL)

AIDÉ BATISTA – PL - 22666

ALCIDES CARDOSO – PL - 22022

CABO AENIA – PL – 22190

CAIO EDUARDO – PL – 22555

CALIOPE MONTEIRO – PL – 22234

CARMEM DE AREAIAS – PL – 22050

CLEIDJANE DA ENFERMAGEM – PL – 22020

CORONEL PAULO MATOS - PL – 22019

DALVA DE JESUS – PL – 22500

DR TIAGO LIMA – PL – 22692

EDILEUZA SOBREIRA – PL – 22999

FRED FERREIRA – PL – 22622

FRED FILHO- PL – 22444

GILSON MACHADO FILHO – PL – 22222

IGOR A VOZ DO POVO – PL – 22144

IRMÃ VANIA – PL - 22888

IRMÃO MAILTON – PL – 22625

IRMÃO NADO – PL – 22210

JORGE PARAFINA – PL – 22062

LITO DO IBURA – PL – 22716

MARCIA MAIA – PL – 22017

MARCO SERÁ – PL – 22456

MÉRCIA DE MALAQUIAS - PL – 22344

MISSIONÁRIO SAULO ATAÍDE – PL – 22777

NETINHO EURICO – PL – 22000

NILSON PEREIRA – PL – 22111

PASTORA FLÁVIA SANTOS – PL – 22123

PAULO ABOU HANA – PL – 22999

PAULO MUNIZ – PL – 22321

RODRIGO GOMES – PL – 22122

ROSANA GALVÃO – PL – 22522

ROSIMERY ENFERMEIRA – PL – 22015

RUI CLAUDIO – PL – 22322

SIDNEY EDIPO – PL – 22100

SUB ELIAS – PL – 22135

SUB OFICIAL SANTIAGO – PL – 22016

TENENTE ROGERIO MAGALHAES – PL – 22333

THIAGO MEDINA – PL – 22822

Partido Progressista (PP)



ALEF COLLINS – PP – 11611

BOLINHA – PP – 11888

BRUNO OLIVEIRA – PP – 11123

CINTIA COSTA – PP – 11022

DR. ROGERIO LUCCA – PP – 11777

ELBA SANTOS – PP – 11333

EUMA LEÔNIDAS – PP – 11188

FLÁVIO GALEGO – PP – 11027

GIL TÉRCIO – PP – 11111

HOSANA JANE – PP – 11001

JAIRO METÓDIO – PP – 11100

JAME – PP – 11234

JEFFERSON DA DIREITA – PP – 11010

JOÃO MORAES – PP – 11191

JOSÉ CARLOS CORREDOR – PP – 11300

KARLA SANFONEIRA - PP – 11190

LEVI DE ECLÉSIO – PP – 11789

MACIEL FLORES – PP – 11311

MAGUARI – PP – 11667

PB. EMANOEL ESTANISLAU – PP – 11000

RENATA LIMA – PP – 11222

RODRIGO PATRIOTA – PP – 11133

ROMERO FUTEVÔLEI – PP – 11121

RONALDO LOPES – PP – 11011

SILVIA GUARANÁ – PP – 11007

SUHELLEN – PP – 11444

THIAGO DA ÁGUA – PP – 11200

TIO MARCOS VIEIRA – PP – 11112

TOINHO DA UNIÃO – PP – 11456

UNIDOS COM EDILSON DO METRO – PP – 11177

VEVÉ – PP – 11124

VIRGÍNIA FOTOS – PP – 11113

VIVI – PP – 11411

WALTINHO DO BONGI – PP – 11107

WENDEL FELIX – PP – 11555

WILLIAM SOARES – PP – 11211

Partido Renovação Democrática (PRD)



ADALICE DE ADILSON BITO – PRD – 25100

ALTAIR FERREIRA – PRD – 25625

ÁLVARO FILHO – PRD – 25888

ANNA VIANA – PRD – 25788

BELO BELO – PRD – 25000

CAL DO PICOLÉ – PRD – 25633

CICERO ALMEIDA – PRD – 25500

DARIO PESSOA – PRD – 25003

DEIVINHO DANTAS – PRD – 25777

DR ARI DUTRA – PRD – 25555

DR PENHA – PRD – 25022

EDUARDO CAMPELO – PRD – 25477

ENGENHEIRO FRED BRENNAND – PRD – 25055

FERNANDO SANTOS – PRD – 25677

GERALDO ROCHA – PRD – 25333

GILBERTO ALVES – PRD – 25025

GILSINHO RESENHA E ADRIANO DOG – PRD – 25051

HENRIQUE ROBERTO – PRD – 25222

JAQUELINE (MÔ) – PRD – 25620

LEANDRO SILVA – PRD – 25218

LEO CABEÇA – PRD – 25223

LILI DO CALDINHO – PRD – 25765

MARCELO URGIETE – PRD – 25321

MARCOS JUSTINO – PRD – 25111

MARIA CLEÔNIA – PRD – 25106

MARIA FLOR – PRD – 25717

MARY DA SAÚDE – PRD – 25678

MURILO VIEIRA – PRD – 25193

NAZARÉ SILVA – PRD – 25255

PATRICIA EUGENIA – PRD – 25666

PROFESSOR ERIVELTE – PRD – 25123

PSICOLOGO HENRIQUE MELO – PRD – 25001

RAFA LIMA – PRD – 25110

ROGERIO VELOSO – PRD – 25190

SHERTYANNE FERREIRA – PRD – 25789

SILVIO RICARDO – PRD – 25121

TARCIS – PRD – 25015

TIÊTA DO AGRESTE – PRD – 25567

Partido Socialista Brasileiro (PSB)



ADERALDO PINTO – PSB – 40888

AGORA É RUBEM – PSB – 40002

ALINE MARIANO – PSB – 40140

ALMIR FERNANDO – PSB – 40147

ANDREZA ROMERO – PSB – 40000

BRUNESSA SEDUTORA – PSB – 40789

CÂNDIDA BOMFIM – PSB – 40222

CARLOS MUNIZ – PSB – 40623

CHICO KIKO - PSB – 40999

DRA VERA LOPES – PSB – 40192

EDUARDO MARQUES – PSB – 40699

EDUARDO MOTA – PSB – 40678

ERIBERTO RAFAEL – PSB – 40444

FELIPE FRANCISMAR – PSB – 40654

GERMANA LACERDA – PSB – 40240

GIROLDO – PSB – 40543

GRACINHA ALMEIDA – PSB – 40411

HÉLIO GUABIRABA – PSB – 40028

JOSELITO FERREIRA – PSB – 40112

JOSEMI SIMÕES – PSB – 40190

JÚNIOR DE CLETO – PSB – 40040

JÚNIOR DI BRIA – PSB – 40670

KAL FERREIRA – PSB – 40777

LUIZ EUSTAQUIO – PSB – 40500

MARIA DO CÉU – PSB – 40400

NATALIA DE MENUDO – PSB – 40123

PRISCILA FERRAZ – PSB – 40800

PROFESSOR ZÉ LUÍS – PSB – 40640

PROFESSORA ADA HELENA – PSB – 40100

RINALDO JUNIOR – PSB – 40540

ROMERINHO JATOBÁ – PSB – 40555

STE VILELA – PSB – 40180

TADINHO JOÃO – PSB – 40333

VANIO SILVA – PSB – 40245

VEM COM ELVIS – PSB – 40001

WELLINGTON E CARLOS MARCENARIA – PSB – 40111

WILTON BRITO – PSB – 40456

ZÉ NETO – PSB – 40900

Partido Social Democrático (PSD)



ALDELENI CABRAL – PSD – 55678

ANASTACIA DE SÁ – PSD – 55655

ANDRE REGIS – PSD – 55010

ANDRÉA COSTA – PSD – 55500

ANDREZA SALVADOR – PSD – 55777

ANE EBRAHIM – PSD – 55000

ANTONIO LUIZ NETO – PSD – 55666

BIRA DA UNIVERSO – PSD – 55955

CELSO RODRIGUES – PSD – 55456

CHARLES LUCENA – PSD – 55699

DANI DIAS – PSD – 55234

DAVI MUNIZ - PSD – 55122

DÉA DE PAULA – PSD – 55555

DIÁCONO RONALDO – PSD – 55220

DODUEL VARELA – PSD – 55999

DR STÊNIO – PSD – 55400

DRA ROBERTA VIRGÍNIA – PSD – 55255

DRIANE JULIA – PSD – 55551

DUDA SANTOS – PSD – 55100

ELLINSSON RODOVIÁRIO – PSD – 55222

FIA DA ONG – PSD – 55321

FIO – PSD – 55622

HILDEBERTO JUNIOR – PSD – 55755

IRMÃ JUNINHA – PSD – 55025

JACQUES RIBEMBOIM – PSD – 55155

JORGE ENFERMEIRO – PSD – 55090

JUNIOR BOCÃO – PSD – 55045

MARCELO RODRIGUES – PSD – 55339

MARLON HENRIQUE – PSD – 55055

MISSIONÁRIO EVARISTO FILHO – PSD – 55888

NEIDE DA SAÚDE – PSD – 55024

PASTOR CARLOS ANDRÉ – PSD – 55444

PASTORA ERICKA – PSD – 55121

PROFESSOR THIAGO – PSD – 55123

ROSINHA DE CARLOS RODOLFO – PSD – 55111

SÁVIO RODRIGUES – PSD – 55333

SHIRLEY WANESSA – PSD – 55197

WALBER SANTOS – PSD – 55700

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)



CAIO MARX – PSTU – 16123

VALÉRIA FELIX – PSTU – 16016

REPUBLICANOS

BRUNA PAES BARRETO – REPUBLICANOS – 10101

CÓ DO POVO – REPUBLICANOS – 10222

DANIEL UCHÔA – REPUBLICANOS – 10321

EDUARDO AMANCIO – REPUBLICANOS – 10111

FERNANDA PATRICIA – REPUBLICANOS – 10665

GERALDO TAVARES GT – REPUBLICANOS – 10100

GORETTI QUEIROZ – REPUBLICANOS – 10910

GUILHERME XISTO – REPUBLICANOS – 10610

HENRIQUE CONDE – REPUBLICANOS – 10210

IRMÃ ZÉLIA NERY – REPUBLICANOS – 10900

IRMÃO JOSUÉ – REPUBLICANOS – 10615

IRMÃO LUCIANO DO VALLE – REPUBLICANOS – 10777

ISRAEL VAZ O AMIGO QUE FAZ – REPUBLICANOS – 10999

JANAINA NANAI – REPUBLICANOS – 10180

JOSIANE DA SAÚDE – REPUBLICANOS – 10130

LELINHO MARTINS – REPUBLICANOS – 10400

MARA TEA DA INCLUSAO – REPUBLICANOS – 10190

MARCELO DA COOPERATIVA – REPUBLICANOS – 10537

MECINHO DA PIZZARIA – REPUBLICANOS – 10789

MI – REPUBLICANOS – 10045

MISSIONÁRIA ROSANA LIMA – REPUBLICANOS – 10234

NADILENE RIBEIRO – REPUBLICANOS – 10510

NELSINHO – REPUBLICANOS – 10055

NEN DO COQUE – REPUBLICANOS – 10140

NETO DA SAÚDE – REPUBLICANOS – 10456

OZEIAS PAULO – REPUBLICANOS – 10010

PASTOR GEFERSON SILVA – REPUBLICANOS – 10110

PAULO NETO DA SAÚDE – REPUBLICANOS - 10700

PELÉ DA BOMBA – REPUBLICANOS – 10135

PROFESSORA ANA LUCIA – REPUBLICANOS – 10123

PROFESSORA NEUZA – REPUBLICANOS – 10915

ROBINHO DA AUTOESCOLA – REPUBLICANOS – 10300

RODRIGO COUTINHO – REPUBLICANOS – 10000

ROMERO CORDEIRO FILHO DO MORRO – REPUBLICANOS – 10444

THALLES CHERLES – REPUBLICANOS – 10333

THIAGUINHO FILHO DO JORDÃO – REPUBLICANOS – 10500

TIO IGGOR – REPUBLICANOS – 10124

WALTER REIS – REPUBLICANOS – 10310

WANDRIZY DE MANOEL MESSIAS – REPUBLICANOS – 10666

SOLIDARIEDADE

JULIANA ENFERMEIRA – SOLIDARIEDADE – 77777

NEQUINHO – SOLIDARIEDADE – 77000

Unidade Popular (UP)

CASSIANO BEZERRA – UP – 80123

OFÉLIA DO MLB – UP – 80100