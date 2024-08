Daniel Coelho convoca vice-governadora Priscila Krause para reforçar adesivaço em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à prefeitura do Recife apoiado pelo governo do Estado realizou adesivaço no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital

O candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD), destinou a manhã do domingo (18) a um adesivaço de carros realizado no comitê da chapa, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital. A ação teve a presença da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), que adesivou veículos durante a ação.

Daniel aproveitou o evento para tirar fotos e gravar vídeos com os apoiadores, além de distribuir adesivos e materiais de campanha para a militância.

"O Recife precisa de uma gestão que olhe para os problemas reais da cidade, que enfrente de frente as desigualdades e as deficiências em serviços básicos. É hora de mostrarmos o Recife que muitos tentam esconder, para que possamos, juntos, construir um futuro mais justo e equilibrado", disse Daniel.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu a presença da vice-governadora: "Tô fraco de adesivadora aqui no comitê", brincou o ex-secretário de Turismo, enquanto mostrava Priscila adesivando um veículo.

"Tá vendo, aqui todo mundo faz tudo, é pau pra toda obra, e não tem chuva que atrapalhe", respondeu a vice-governadora do estado, que também tirou fotos junto a apoiadores no evento.

Também estiveram na ação nomes como Fred Loyo, presidente do PSDB em Pernambuco — partido da governadora Raquel Lyra —, e Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

No último sábado (17), Daniel participou de uma caminhada no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, em que prometeu dar prioridade ao início das obras do Mercado Público do bairro.

"O Mercado da Várzea é um símbolo da resistência dos comerciantes, mas também do descaso com o qual a cidade vem sendo tratada. Estamos vendo um espaço com um potencial gigantesco, mas que sofre com vários problemas, como falta de manutenção e higiene precária", disse Coelho, na visita.

Nesta segunda-feira (19), Daniel Coelho realiza adesivaço, às 6h, no semáforo do túnel da Via Mangue, no bairro do Pina, também na Zona Sul do Recife.