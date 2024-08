João Campos promete reocupar o centro do Recife por meio de retrofit de prédios e construção de moradias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atual prefeito e candidato à reeleição afirmou, em sabatina, que apostará na construção de moradias para reocupar o Centro do Recife

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), afirmou, em entrevista à Rádio Folha, na manhã desta quarta-feira (21), que pretende investir na renovação do centro do Recife por meio de incentivos fiscais para proprietários de imóveis que podem ser transformados em moradia.

João justificou que o problema dos imóveis privados fechados ou abandonados não é exclusivo do Recife, mas que tem planos para reavivar essas construções.

"Esses imóveis que estão fechados são privados. O que é que a prefeitura vai fazer? Temos que ter mecanismo de incentivo para estimular o privado a reabrir sua atividade ou vender seu imóvel para alguém que quer abrir alguma coisa. Há o compromisso de renovar o investimento no centro vinculado a essa interlocução com a reabertura dos imóveis privados. Isso é uma prática internacional, também feita em outras áreas do Brasil, disse João.

A contrapartida para os proprietários dos imóveis, segundo o prefeito, é um benefício de isenção fiscal já usado na gestão atual.

Leia também: João Campos volta a defender armamento da Guarda Municipal para parte do efetivo



"A gente quer pegar os prédios do centro, fazer retrofit para moradia com priorização de moradias de interesse social. Você pega um prédio que está fechado, vai construir 300 apartamentos. A construção via retrofit, preservando patrimônio histórico para essas unidades, vai gerar adicional construtivo em outras áreas da cidade", explicou o gestor.

Segundo ele, esse adicional será adequado ao Plano Diretor da cidade: "qualquer tipo de adicional construtivo é vinculado ao Plano Diretor da cidade, isso vai ser regulamentado em lei específica".

"O fato é o seguinte: a gente tem que botar moradia no centro. Ponto. A moradia é a indutora. Quando você bota pessoas para morar, tudo vem junto. Nosso foco é botar moradia", completou João Campos.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar