Em vídeo, Gilson critica PSB e João Campos: "Herança maldita"

Candidato a prefeito do Recife pelo PL publicou vídeo criticando o desempenho de Pernambuco no Ranking de Competitividade dos Estados

O candidato à Prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) publicou novo vídeo em ofensiva contra o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB).

Desta vez, em publicação na tarde desta quinta-feira, 22, Gilson criticou o PSB e João pelo desempenho de Pernambuco no Ranking de Competitividade dos Estados.

No ranking, divulgado na última quarta-feira, 21, Pernambuco figura na 19ª posição de 27 estados. No recorte da região Nordeste, é o quinto estado, atrás de Paraíba, Ceará, Alagoas e Sergipe.

"Herança maldita"

O resultado de Pernambuco no ranking foi atribuído por Gilson a uma “herança maldita”.

“Nada contra a Paraíba e outros estados, mas o fato é que temos uma herança maldita, deixada pela turma do PSB, de Geraldo Júlio, Paulo Câmara e João Campos, que acabaram com o nosso Estado e com o Recife”, disse.

Gilson continuou a crítica, destacando que Pernambuco só tem liderado em índices negativos.

A gente só lidera em coisa ruim. A gente lidera em violência, engarrafamento, em pessoas de rua. E isso tem que acabar. E eu tô chegando para botar ordem na casa”, complementou.

Gilson em ofensiva contra João

O vídeo desta quinta-feira marca o segundo ataque de Gilson a João nas redes sociais, na mesma semana. Na terça-feira, o candidato do PL acusou João de esconder o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT) da campanha, usando trecho de um debate de 2020, onde o atual prefeito criticava o PT.