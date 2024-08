Gilson Machado faz adesivaço e pede esforço da militância para divulgar elo com Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do Partido Liberal à prefeitura do Recife, Gilson Machado Neto participou de adesivaço de carros de apoiadores na manhã deste domingo (18)

O candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) aproveitou a manhã do domingo (18) para participar de um 'adesivaço' de carros com apoiadores, no comitê de campanha, no bairro do Pina, na Zona Sul da capital.

Acompanhado da candidata a vice-prefeita, Leninha Dias (PL), Gilson conversou e tirou fotos com os apoiadores e chegou a colar adesivos nos carros dos militantes junto à equipe.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gilson falou novamente que existem conservadores que ainda não sabem que ele é o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Recife.

"Você, conservador que ainda está do lado de lá, que talvez não sabe que eu sou o candidato do presidente Bolsonaro, tem o dever de pegar esse vídeo agora e botar para frente. A gente vai virar esse jogo. Recife é de direita e tem que voltar a respirar, a ter esperança", disse o candidato.

"Pegue esse vídeo, pegue um jumento, monte nele, num cavalo, numa moto e espalhe. Recife todinha vai dar a resposta", completa a convocação.

Ainda neste domingo, Gilson Machado participa da Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, também na Zona Sul.

Na noite do último sábado (17), o candidato participou de um culto em Ação de Graças pelo aniversário de 120 anos do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, o antigo Colégio Agnes, no bairro das Graças.

Ele escolheu iniciar sua agenda de campanha no ato religioso em homenagem à sua mãe, Dona Maria Helena Machado, que faleceu no último domingo (11). Ela era aluna egressa da instituição.

Nesta segunda-feira (19), Gilson Machado participará da missa de 7º dia em homenagem à mãe, na Igreja Madre de Deus, na região central do Recife, às 19h.