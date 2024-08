Gilson Machado compara Pablo Marçal a João Campos e ataca: 'vale ação também, Tabata?'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após Marçal ter redes suspensas por decisão da Justiça, candidato a prefeito do Recife pelo PL disse que João Campos 'faz o mesmo' que o influenciador

O candidato a prefeito do Recife, Gilson Machado (PL), aproveitou a polêmica suspensão das redes sociais do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), para atacar o prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmando que ele "faz o mesmo que Marçal".

Em um vídeo publicado na tarde deste sábado (24), Gilson questionou a autora da ação, Tabata Amaral (PSB) — candidata a prefeita de São Paulo e namorada de João Campos —, se a mesma ação movida contra Marçal também valeria contra o prefeito do Recife.

O TRE de São Paulo decidiu, em caráter liminar, suspender as redes de Pablo Marçal acatando uma ação do PSB, que alegou que o candidato estaria remunerando colaboradores para produzir e distribuir conteúdos de campanha. O partido argumentou que a prática configuraria abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.

O vídeo publicado por Gilson Machado exibe uma manchete que diz que João Campos gastou milhões em propaganda digital.

"Eu pergunto, Tabata, e aqui em Recife, que João Campos faz o mesmo que o Pablo Marçal tá fazendo lá em São Paulo, usando as redes sociais, milhões de reais para se promover... vale uma ação aqui também em Recife, Tabata? Será que se eu pegar a ação que você fez e só mudar o nome e o local, com o texto sendo igual... pau que dá em Chico dá em Francisco", bradou Gilson na gravação.



Na legenda da publicação, o candidato do PL fez questão de salientar que não conhece Pablo Marçal pessoalmente, nem vota em São Paulo. "Censura não. Tapetão não", completou o candidato.

Mais críticas



Gilson Machado participou de vários adesivaços e lançamentos de comitês de candidatos a vereador do Recife neste sábado. Em uma das agendas registradas nas redes sociais, ele aparece caminhando no centro da cidade e fazendo mais críticas à gestão de João Campos.

"Estou na rua Matias de Albuquerque. Veja que equipamento turístico isso aqui pode voltar a ser. Uma rua dessa, você vai em Milão, em Portugal, em Madri, você vê a vida. Olha o estado desse prédio, veja o valor histórico que tem. As pedras portuguesas, as ruas, o piso, que equipamento turístico abandonado", comentou o candidato.

Em vídeo, Gilson Machado (PL) diz por que quer governar o Recife