Eleições 2024: Confira os números da pesquisa Quaest para a prefeitura do Recife

Foi divulgada, na tarde desta quarta-feira, 28, os números da pesquisa Quaest com as intenções de voto para prefeito do Recife. Os números indicam ampla vantagem de João Campos (PSB) na liderança, chegando a 80% e mantendo a tendência de vitória no primeiro turno para o atual prefeito.

Em segundo lugar na pesquisa está Gilson Machado (PL), com 6%, seguido de Daniel Coelho (PSD), com 5%, em empate técnico na segunda posição, de acordo com a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Dani Portela (PSOL) e Tecio Teles (Novo), aparecem empatados, na sequência, com 1%.

Confira os resultados da pesquisa Quaest:



João Campos (PSB): 80%

Gilson Machado (PL): 6%

Daniel Coelho (PSD): 5%

Dani Portela (PSOL): 1%

Tecio Teles (Novo): 1%

Ludmila Outtes (UP): 0%

Simone Fontana (PSTU): 0%

Victor Assis (PCO): -

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 25 e 27 de agosto, entrevistando 900 pessoas no Recife, com registro na Justiça Eleitoral sob o número TSE: PE-07463/2024. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, o candidato do PSB também lidera com ampla vantagem, com 54%. Nesse formato, os nomes dos candidatos não são apresentados.

Gilson Machado figura em segundo, com 3%, seguido de Daniel Coelho (2%). Tecio Teles, Dani Portela e Simone Fontana não chegaram a 1%. Indecisos são 38%, enquanto 3% compõem votos brancos, nulos ou que não vão votar.

Conhecimento e rejeição

A pesquisa também trouxe índices de conhecimento e rejeição por parte do eleitorado. Novamente, João Campos lidera os índices.

Confira os números abaixo:

João Campos (PSB): conhece e vota, 86%; não conhece, 1%; conhece e não vota (rejeição), 12%; não sabe/não respondeu, 1%.

Daniel Coelho (PSD): conhece e vota, 33%; não conhece, 20%; conhece e não vota (rejeição), 45%; não sabe/não respondeu, 2%;

Gilson Machado (PL): conhece e vota, 12%; não conhece, 65%; conhece e não vota (rejeição), 22%; não sabe/não respondeu, 1%;

Dani Portela (PSOL): conhece e vota, 11%; não conhece, 60%; conhece e não vota (rejeição), 28%; não sabe/não respondeu, 1%;

Tecio Teles (Novo): conhece e vota, 8%; não conhece, 63%; conhece e não vota (rejeição), 28%; não sabe/não respondeu, 1%;

Simone Fontana (PSTU): conhece e vota, 4%; não conhece, 74%; conhece e não vota (rejeição), 21%; não sabe/não respondeu, 1%;

Ludmila (UP): conhece e vota, 3%; não conhece, 84%; conhece e não vota (rejeição), 12%; não sabe/não respondeu, 1%;

Victor Assis (PCO): conhece e vota, 2%; não conhece, 88%; conhece e não vota (rejeição), 9%; não sabe/não respondeu, 1%.