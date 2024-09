Dani Portela reforça proposta de retomada do Orçamento Participativo no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidata do PSOL a prefeita do Recife cumpriu agenda nesta quinta-feira, 29, em debate no Córrego do Euclides, com o tema de "Mulheres da Cidadania"

A candidata a prefeita do Recife pelo PSOL, Dani Portela, cumpriu agenda nesta quinta-feira, 29, no Córrego do Euclides, Zona Norte do Recife, onde participou de um debate com o grupo Cidadania Feminina, com o tema de “Mulheres da Cidadania”.

Em sua fala no evento, Dani reforçou sua proposta de retomar o Orçamento Participativo nos moldes da gestão de João Paulo (PT) à frente da Prefeitura do Recife, entre 2001 e 2008.

“Estamos no Córrego do Euclides para ouvir as demandas das mulheres deste território. Porque queremos construir política retomando o Orçamento Participativo, para as pessoas que pisam o chão da nossa cidade poderem definir para onde vão os recursos”, disse a candidata.

Dani também enfatizou o fato de Recife nunca ter tido uma prefeita governando a cidade e afirmou o desejo de “construir uma cidade com a cara das nossas filhas, mães e avós”.

“Chega de olhar as caras das mesmas famílias ricas liderando o Recife e encabeçadas por homens que não olham para nós mulheres”, destacou.

Em vídeo, Dani Portela (PSOL) diz por que quer governar o Recife