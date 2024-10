João Campos se pronuncia sobre a morte do menino eletrocutado em Academia Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tomás Felipe Bandeira da Rocha, de 10 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, na praça do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife. O caso ocorreu na noite da quarta-feira (2).

Por meio do aplicativo Threads, o atual prefeito da cidade, João Campos, lamentou o ocorrido e afirmou que a Prefeitura do Recife está "cobrando todas as explicações" à empresa resposável pela Academia Recife.

A Academia Recife é um equipamento administrado pela Prefeitura do Recife. Mais cedo a gestão municipal, inclusive, já havia anunciado que abriu um processo administrativo sobre a tragédia.

João Campos reforçou em seu pronunciamento que esse procedimento administrativo será aberto. "A Prefeitura do Recife está cobrando todas as explicações à empresa".

Nota de João Campos

Minha solidariedade à família de Tomás, de apenas dez anos, que morreu durante um acidente elétrico na Academia Recife, ontem.

A Prefeitura do Recife está cobrando todas as explicações à empresa que faz a gestão do equipamento e abriu um processo administrativo para que os fatos sejam devidamente apurados e para que os responsáveis sejam punidos.