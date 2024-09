'Tá se achando o Alexandre de Moraes do Recife', diz Gilson Machado sobre João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PL comparou o prefeito do Recife ao ministro do STF ao denunciar um supostos esquema de uso eleitoreiro das creches municipais

O candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) disse que o prefeito e candidato à reeleição João Campos estaria confessando a amigos que seria "o Alexandre de Moraes do Recife". A declaração foi dada durante a sabatina à Rádio Jornal, nesta quinta-feira (5).

Gilson falou sobre o assunto após ser questionado se haveria eleitores de Jair Bolsonaro que votariam em João Campos nas eleições 2024, com base em uma pesquisa Quaest em que ele ficou com 6% das intenções de voto.

O candidato respondeu à pergunta denunciando um suposto esquema de uso político das creches municipais.

"Nós denunciamos e a imprensa investigativa aqui do Recife levantou. E o que é pior, recebendo dinheiro público. Tem milhares de crianças hoje nessa situação. E o prefeito... é o modus operandi dessa turma, que tá se achando impune. Sei que ele está confessando aí para os amigos que é o poderoso, o Alexandre de Moraes aqui do Recife, que ele pode tudo, que a Justiça está 100% com ele", disparou Gilson, comparando o prefeito João Campos com o ministro do Supremo.

"É vergonhoso o que está acontecendo aqui, mas eles não vão conseguir abafar", completou Gilson Machado, que voltou a afirmar que grande parte do eleitorado bolsonarista não sabe que ele é o candidato apoiado por Bolsonaro no Recife.

"Essa mesma pesquisa da Quaest deu um número interessante. 70% do povo do Recife não sabe que eu sou candidato a prefeito. Não tenho 100 milhões por ano para gastar com propaganda", declarou.

Assista à sabatina de Gilson Machado na Rádio Jornal