"Vamos mudar essa realidade", diz Daniel em visita à Comunidade do Vietnã, prometendo pavimentação das ruas se for eleito

Em visita à Comunidade do Vietnã, Daniel Coelho garante pavimentação das ruas e melhorias na infraestrutura local se for eleito prefeito

O candidato pela coligação “Recife Levado a Sério”, Daniel Coelho (PSD), e sua vice, Mariana Melo (PSDB), visitaram a Comunidade do Vietnã nesta sexta-feira (6), no bairro do San Martin. Durante a caminhada pela comunidade, o foco do candidato foi “ouvir as queixas dos moradores” sobre o local.



Daniel se comprometeu a incluir a região em seu projeto de pavimentação, que prevê obras em diversas ruas da capital pernambucana, com foco em áreas mais carentes. “A situação dessas ruas é um reflexo do abandono por parte da atual gestão. Nós vamos mudar essa realidade com obras que beneficiem diretamente quem mais precisa”, declarou o postulante.

O candidato do PSD tem um grande foco em habitação em sua campanha, e a visita faz parte de uma série de compromissos do candidato em bairros que, segundo ele, enfrentam sérios problemas de infraestrutura. Segundo Daniel, o projeto de pavimentação é uma pequena parte de um plano mais amplo de desenvolvimento urbano, visando à melhoria das condições de vida e da mobilidade em toda a cidade.

“Não é aceitável que tantas famílias continuem vivendo em meio à lama e buracos. Vamos trazer dignidade para essas comunidades por meio da infraestrutura que elas tanto merecem”, disse ele.

Agenda do candidato deste final de semana:

Sábado (7)

10h — Caminhada Recife Sem Filtro, no bairro de Brasília Teimosa;

Concentração: Praça Abelardo Baltar.

Domingo (8)