Desfile do 7 de Setembro em Brasília é marcado por aceno de Lula a Moraes e ausências

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes esteve ao lado do presidente Luiz na primeira fila da tribuna de autoridades

O desfile militar de 7 de Setembro realizado na manhã deste sábado, 7, na Esplanada dos Ministérios, contou com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira fila da tribuna de autoridades, marcando o aceno do chefe do Executivo à Corte. O convite do petista foi um gesto de apoio ao ministro, alvo de bolsonaristas em manifestação que pediu seu impeachment.

A cerimônia contou ainda com a participação de outros cinco ministros do STF, todos convidados por Lula para ocupar a tribuna para dar brecha à presença de Moraes, que foi recebido com gritos de apoio de um grupo de espectadores. Embora ausente no desfile, o ministro da Suprema Corte Flávio Dino utilizou as redes sociais para afagar Moraes e lembrar o ?monopólio da última palavra? da Corte.

Também participaram do evento o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Defesa, José Múcio, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que assim como Moraes, recebeu ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o ato na capital paulista.

O evento, no entanto, foi marcado por ausências significativas como as do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), da primeira-dama, Janja da Silva, e da ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, alvo de supostos casos de importunação e assédio sexual envolvendo o agora ex-ministro Silvio Almeida.

Atletas olímpicos brasileiros participaram do desfile, que contou com equipamentos motorizados das Forças Armadas. O evento também prestou homenagem às vítimas da recente tragédia ambiental no Rio Grande do Sul e aos esforços pela reconstrução do Estado, momento que contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB-RS).

Também foi abordada a realização da reunião do G20 no Brasil, que será no Rio de Janeiro, em novembro. Outra ala tratou de campanhas de vacinação e de atendimentos em saúde.

No fim do desfile, houve a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com uma demonstração de acrobacias no céu por pilotos da Aeronáutica. O 7 de Setembro é a principal data no calendário de comemorações militares. Lula tem sido pressionado pelas Forças Armadas para fornecer mais recursos para a área.

Mais de cinco mil agentes trabalharam na segurança do desfile na Esplanada dos Ministérios, um efetivo maior do que os outros anos devido ao aumento da extensão do desfile, segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Outros políticos presentes

O governador Ibaneis Rocha (MDB-DF) compareceu ao desfile e foi cobrado pela plateia por causa de operação recente que impediu eventos culturais em um espaço aberto da cidade. Também estavam presentes o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que é ex-ministro da Defesa, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Outros participantes foram os cônjuges das autoridades. Por exemplo: a mulher de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin; a mulher de José Múcio Monteiro, Vera Brennand; e o marido de Eduardo Leite, Thalis Bolzan.