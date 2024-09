Jornal do Commercio entrega o especial Desafios do Recife aos candidatos à prefeitura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Jornal do Commercio entregou aos candidatos à prefeitura do Recife o especial "Desafios do Recife 2024". O documento traz uma série de reportagens que mostram os principais desafios que serão enfrentados a partir do dia 1º de janeiro de 2025 pelo próximo gestor da capital pernambucana.

A entrega aconteceu durante a última semana, quando os postulantes participaram de sabatinas individuais realizadas pela Rádio Jornal, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no Recife.

O especial possui 42 páginas que englobam os mais diversos setores sob responsabilidade do próximo prefeito ou prefeita. São eles: Moradia, Mobilidade, Patrimônio, Segurança, Saúde, Educação, Turismo, Cultura, Contas Públicas, Questão Metropolitana e Relações Políticas e Institucionais.

As reportagens foram produzidas pela equipe do Jornal do Commercio e publicadas entre os dias 5 e 15 de agosto de 2024.

Daniel Coelho recebe o especial Desafios do Recife, do Jornal do Commercio - Guga Matos/JC Imagem Gilson Machado recebe o especial Desafios do Recife, do Jornal do Commercio - Jailton Jr/JC Imagem Técio Teles recebe o especial Desafios do Recife, do Jornal do Commercio - Jailton Jr/JC Imagem João Campos recebe o especial Desafios do Recife, do Jornal do Commercio - Artur Borba/JC Imagem Dani Portela recebe o especial Desafios do Recife, do Jornal do Commercio - Guga Matos/JC Imagem

O documento foi entregue a cada candidato pelo superintendente Vladimir Melo, pelo diretor de Redação do JC, Laurindo Ferreira, e pelo coordenador da Rádio Jornal, Victor Tavares.

Até o momento, receberam o especial Desafios do Recife os candidatos João Campos (PSB), Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSDB), Gilson Machado (PL) e Técio Teles (Novo). Nesta semana, receberão o documento Simone Fontana (PSTU), Victor Assis (PCO) e Ludmila Outtes (UP).