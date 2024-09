Eleições 2024: Antônio Campos, em sua segunda tentativa à Prefeitura de Olinda, promete erradicar a fome no primeiro debate

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro debate entre os postulantes ao cargo de prefeito de Olinda foi realizado nesta terça-feira (10) pelo G1. O candidato Vinicius Castello (PT) não participou, apesar de sua presença ter sido confirmada; ele não pôde comparecer devido a um atraso que, conforme as regras, impediu sua participação.

Os demais candidatos presentes foram Antônio Campos (PRTB), Izabel Urquiza (PL), Márcio Botelho (PP) e Mirella Almeida (PSD). A seleção dos participantes considerou aqueles com representação mínima de cinco parlamentares ou mais na Câmara. O debate, que teve duração de 1h30, foi dividido em cinco blocos com temas sorteados e escolha livre dos candidatos. A ordem de participação também foi definida por sorteio.

Quem é Antônio Campos

Antônio Campos, de 56 anos, é advogado, escritor e já foi presidente da Fundaj. Ocupa a cadeira de número 25 na Academia Pernambucana de Letras. Sua primeira candidatura à prefeitura de Olinda ocorreu em 2016, mas não foi eleito. Ele é irmão do ex-governador Eduardo Campos, neto do ex-governador Miguel Arraes e filho da ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes.

Assistência Social

O candidato promete erradicar a fome em Olinda, com a criação de novos programas sociais inspirados em iniciativas como o "Pão com Leite" de João Pessoa e o "Prato Cheio" de São Paulo. Além disso, pretende fortalecer o programa Farmácia Popular, ampliando a disponibilidade de medicamentos essenciais e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Saúde

No setor de saúde, o candidato planeja melhorar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e construir um hospital de porte médio a grande em parceria público-privada. Ele também propõe aumentar a presença de médicos nos bairros, realizar mais concursos para novos profissionais e contratar médicos temporários para atender a demanda emergencial.

Educação

A proposta para a educação inclui a modernização das escolas municipais, expansão das escolas em tempo integral e capacitação dos professores. Além disso, o candidato pretende transformar Olinda em uma "cidade digital", incorporando tecnologias para aprimorar o ensino e preparar melhor os alunos para o futuro.

Meio Ambiente

No meio ambiente, o candidato sugere formar um consórcio regional para recuperar e engordar a praia que vai de Paulista até Jaboatão. Ele também propõe a desapropriação do Orto do Rei, assegurando "o justo preço" para a transação, com o objetivo de preservar as áreas costeiras e promover o desenvolvimento sustentável.

