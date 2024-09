Dani Portela anuncia propostas de combate a desigualdade racial no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata do PSOL propôs a criação da Secretaria Municipal de Igualdade Racial, além de retomar programa de combate ao racismo no Recife

A candidata do PSOL à prefeitura do Recife, Dani Portela, apresentou propostas de combate a desigualdade racial no Recife, em entrevista ao podcast “Eu Voto em Negra”, nesta quarta-feira (11).

Dani destacou que a desigualdade de gênero e raça é uma de suas principais lutas, destacando números do Censo 2022, ao se posicionar sobre o tema.

"Aproximadamente 54% da população do Recife é formada por mulheres, das quais mais de 57% são negras. A realidade do Recife revela que a cidade é a segunda capital mais desigual do Brasil. A maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade e pobreza são negras, com destaque para as mulheres negras que são chefes de família. Enquanto vereadora do Recife, lutei pela implementação de cotas raciais nos concursos e seleções públicas da Prefeitura.", apontou.

A candidata do PSOL apresentou propostas para diminuir a desigualdade racial no Recife. Entre as propostas discutidas está a criação de uma secretaria, o restabelecimento de um programa de combate ao racismo e transformar em lei o Plano Municipal de Igualdade Racial.

“Vamos criar Secretaria Municipal de Igualdade Racial, com equipe e orçamento adequados para uma atuação firme e competente no enfrentamento ao racismo. Também pretendemos restabelecer o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), garantindo sua plena implementação em todas as áreas e atualizar e implementar o Plano Municipal de Igualdade Racial e transformá-lo em lei.”, finalizou Dani Portela.

Nas agendas desta quarta-feira, Dani Portela também realizou caminhada em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife. A candidata do PSOL estava acompanhada de apoiadores e conversou com moradores e comerciantes locais.

