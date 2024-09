Eleições 2024: Confira dicas para se organizar e votar com tranquilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltando exatamente 25 dias para as eleições municipais de 2024, mais de 155,6 milhões de eleitoras e eleitores em 5.569 localidades irão às urnas para escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais no próximo dia 6 de outubro.

Confira dicas para se organizar e votar com tranquilidade no dia da eleição:

Escolha a candidato ou o candidato

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o sistema DivulgaCandContas, por meio do qual é possível pesquisar informações sobre as prestações de contas de todas as candidaturas, incluindo as contas eleitorais dos partidos políticos. O site é atualizado a cada 60 minutos.

Tenha sua colinha

Após consultar qual é o número da candidata ou do candidato em quem você quer votar, é importante anotar, não é mesmo? Para isso, é permitido levar para a cabine de votação a “colinha”, uma anotação, pessoal e individual, contendo os números das candidaturas.

O primeiro voto é para o cargo de vereador (composto de cinco dígitos: os dois primeiros correspondem ao partido político, caso queira votar somente na legenda, e os três seguintes identificam a candidata ou o candidato). O segundo é para a função de prefeito (dois dígitos).

Separe todos os documentos e confira seu local de votação

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto, mas você pode votar usando apenas o e-Título, caso ele já tenha a sua fotografia. O aplicativo móvel funciona como uma versão digital do título de eleitor.

E não esqueça: a votação será aberta às 8h, no horário de Brasília, com encerramento às 17h.

Treine o vota na urna eletrônica

Quer recordar como se vota na urna? Se você não participou de nenhum treinamento presencial da Justiça Eleitoral, é possível simular o voto no Portal do TSE.

A página conta com explicações em áudio, texto e Libras para auxiliar na votação, além de candidatos e partidos fictícios para fins didáticos e melhor aprendizado.

Manifestações

É importante lembrar que, segundo a?Resolução TSE nº 23.610/2019, no dia da eleição, constitui crime a propaganda de boca de urna; a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos ou de suas candidatas ou seus candidatos; o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata; e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet.

Entretanto, é permitido o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pela eleitora e pelo eleitor, como forma de manifestação de suas preferências por partido político, federação, coligação, candidata ou candidato.

Para denunciar qualquer propaganda irregular nas eleições, basta acessar o aplicativo Pardal.

Informação falsa

Viu alguma notícia fora dos perfis oficiais da Justiça Eleitoral e está na dúvida se aquilo é real? Cheque se aquela informação sobre a eleição é verdadeira ou não na página Fato ou Boato. O portal, que visa combater a desinformação, verifica conteúdos e, inclusive, traz materiais educativos.

Além disso, você pode contar com o SOS Voto, que é o disque-denúncia para receber relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais. Basta ligar para o número 1491.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar