Câmara aprova texto-base do projeto da desoneração da folha de pagamento

A Câmara dos Deputados aprovou, no fim da noite da quarta-feira, 11, o texto-base do projeto de desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores, por 253 votos favoráveis, 67 contrários e 4 abstenções.

Os deputados passaram a apreciar os destaques (sugestões de alterações no texto). A matéria foi aprovada às 23h57. O prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para um acordo sobre a matéria expirava na quarta.

Antes da votação, a deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) desistiu de ser relatora por discordar do acordo. O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), foi então designado relator.