Eleições 2024: Saem números da pesquisa Datafolha para prefeitura de Caruaru

Pesquisa desta quinta-feira (12) traz Rodrigo Pinheiro (PSDB) e Zé Queiroz (PDT) em empate técnico, com leve vantagem para o atual prefeito

Foi divulgada, nesta quinta-feira (12), a pesquisa Datafolha com os candidatos à prefeitura de Caruaru. Os números apontam empate técnico entre os candidatos Rodrigo Pinheiro (PSDB) e Zé Queiroz (PDT). O atual prefeito e candidato à reeleição lidera com 42%, enquanto o pedetista ocupa o segundo lugar, com 39.

Os demais candidatos aparecem em empate técnico. Fernando Rodolfo (PL), tem 7%; Armandinho (Solidariedade), tem 2%; Michelle Santos (PSOL), tem 1%; Maria Santos (UP), tem 0%.

Dentre os entrevistados, 7% afirmaram que votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. 2% dos eleitores não sabem em quem votar.

Confira os números abaixo:

Rodrigo Pinheiro (PSDB): 42%

Zé Queiroz (PDT): 39%

Fernando Rodolfo (PL): 7%

Armandinho (Solidariedade): 2%

Michelle Santos (PSOL): 1%

Maria Santos (UP): 0%

A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Asa Branca, ouvindo 504 pessoas, com eleitores de Caruaru de 16 anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PE-03082/2024.

Pesquisa espontânea

Na modalidade de pesquisa espontânea, o cenário continua sendo de empate técnico, mas com mudança em comparação à pesquisa estimulada, com Zé Queiroz aparecendo em primeiro, com 32%, contra 31% de Rodrigo Pinheiro.

Fernando Rodolfo aparece em terceiro, com 5%, enquanto 4% dos entrevistados afirmaram que votariam "no atual". As candidatas Michelle Santos e Maria Santos não foram citadas nessa modalidade.

Confira os números abaixo:

Zé Queiroz (PDT): 32%

Rodrigo Pinheiro (PSDB): 31%

Fernando Rodolfo (PL): 5%

No atual: 4%

Armandinho (Solidariedade): 1%

Outras respostas: 4%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 19%



Rejeição

No levantamento desta quinta-feira do Datafolha em Caruaru, Fernando Rodolfo aparece como o candidato mais rejeitado entre os entrevistados, com 43%, seguido de Michelle Santos, com 42%.

Confira os números abaixo: