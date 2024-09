João Campos promete nova expansão da atenção básica na saúde do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (12), nas redes sociais, a proposta de ampliação da atenção básica na saúde do município.

No vídeo, João Campos destacou a expansão durante o seu mandato atual e anunciou a proposta de abertura de novas Unidades de Saúde da Família com horário estendido.

“Nós fizemos o primeiro ciclo de expansão da atenção básica, saindo de 60 para 80% de cobertura com as USF+, que agora funcionam das 7h as 19h. Agora a gente vai partir para um novo ciclo de expansão, abrindo novas unidades funcionando com horário estendido e com toda a equipe presente trabalhando”, afirmou.

Ainda de acordo com o atual prefeito, a expansão prevista é de 50%, com 28 novas unidades que seriam construídas.

“A gente tem hoje 56 unidades e a expectativa é uma expansão de 50% disso, mais 28 unidades que possam funcionar com horário estendido, das 7h as 19h”, disse.

Agendas de João Campos nesta quinta-feira

João Campos iniciou as agendas desta quinta-feira na Ilha de Deus, pela manhã, onde realizou caminhada com apoiadores. À noite, o atual prefeito e candidato à reeleição encontrou apoiadores e correligionários no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife e no bairro da Soledade, na área central da cidade.