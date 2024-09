Datena é expulso de debate da TV Cultura por agressão a Pablo Marçal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), durante debate promovido pela TV Cultura para a eleição municipal de São Paulo. A emissora precisou interromper a transmissão ao vivo e expulsou o tucano.

A agressão aconteceu após Pablo Marçal fazer uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB questionou quando Datena pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura à prefeitura de São Paulo.

"A gente quer saber que horas você vai parar, já abandonou entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali", disse Marçal.

PROVOCAÇÕES E DISCUSSÃO

Logo em seguida, as provocações continuaram, e Marçal disse que Datena queria agredi-lo no debate da TV Gazeta, realizado no dia 8 de setembro, finalizando que o candidato "não é homem nem para fazer isso". Após essa fala, Datena já apareceu nas imagens arremessando uma cadeira contra Marçal.

"A decisão da televisão foi de expulsar o candidato Datena do debate, conforme estava previsto no regulamento assinado e aceito por todos", disse o mediador do encontro que reúne os candidatos à prefeitura de São Paulo.

No primeiro bloco do debate, já havia ocorrido atritos entre os dois candidatos quando Marçal relembrou um caso de assédio sexual envolvendo Datena.

O influenciador perguntou se o tucano teria chegado a tocar nas partes íntimas da vítima. Marçal fez referência a uma acusação de uma ex-repórter do programa Brasil Urgente contra Datena, em 2019. Em reposta, o apresentador respondeu que o processo foi arquivado. "A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório. Pediu desculpas a mim e para minha família", afirmou. Após o ocorrido, o debate prosseguiu sem a presença de Datena e de Marçal, que pediu para não participar por não estar em condições apropriadas após a agressão.

VÍDEO: Datena é expulso de debate da TV Cultura por agressão a Pablo Marçal