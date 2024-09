João Campos faz caminhada no Ibura e ataca opositores: 'deixa a agonia para os adversários, a gente tem é trabalho'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) percorreu as ruas da Cohab e do Ibura, na Zona Sul do Recife, neste domingo (15). Durante a caminhada, ele prometeu duplicar a Ladeira da Cohab, classificando essa como sua principal obra na região em um possível segundo mandato.

“Vamos duplicar a Ladeira da Cohab, que vai ter quatro faixas. E sabe o que vai ter ao lado dela? O Parque Municipal do Ibura. Fiz uma pesquisa aqui no Ibura e 70% das pessoas diziam que um dos maiores problemas era a mobilidade. E eu gosto de enfrentar problema. Então, a gente vai fazer muita obra de mobilidade aqui. Vamos fazer também uma rotatória na UR-2 e uma rotatória na Lagoa Encantada”, disse o candidato.

Ele também aproveitou a presença na comunidade para cutucar opositores de campanha.

“Vocês me viram não no tempo de eleição, mas subindo e descendo ladeira, inaugurando obra. Vocês me viram no momento mais difícil da nossa cidade, chorando com as famílias do Ibura, mas, principalmente, fazendo a maior quantidade de obras da história da cidade. Vamos seguir trabalhando. Deixa a agonia para os adversários, que a gente tem é trabalho”, acrescentou.

A agenda contou com a presença do candidato a vice-prefeito Victor Marques (PCdoB) e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (Luciana Santos), além dos deputados federais Pedro Campos (PSB), irmão de João, e Carlos Veras (PT).

"Nesses quatro anos, João esteve mais de cem vezes aqui na região do Ibura, na rua, falando com as pessoas e fazendo muitas entregas, ações que estão mudando a vida de quem mora aqui. A gente só consegue fazer essa quantidade de entregas porque temos vocês ao nosso lado. E, nos próximos quatro anos, continuaremos aqui, junto com o povo do Ibura, porque nosso lugar é junto de vocês”, afirmou, Victor.

João deixou a Zona Sul ainda no período da manhã e seguiu para a Praça de Casa Forte, na Zona Norte da cidade, onde participou do evento "Arte na Praça", que reúne artistas da capital e de várias cidades de Pernambuco.



"Lembro que vim aqui em 2006, na campanha do meu pai ao Governo do Estado. Eu tinha 13 anos e acompanhei toda essa feira. E agora a gente está vindo fazer mais um evento e com uma representatividade muito grande. Eu agradeço a toda a cultura da nossa cidade e do nosso estado pelo engajamento e digo que vocês podem contar comigo. Gratidão a gente retribui com trabalho e com respeito a esse segmento tão importante”, declarou o prefeito.

Nesta segunda-feira (16), João Campos fará uma visita ao bairro de Beberibe pela manhã, e participará de uma caminhada no Alto José Bonifácio, marcada para começar às 17h.