Corpo de José Patriota é levado para Afogados da Ingazeira, onde será velado e sepultado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O corpo do deputado estadual José Patriota, que morreu nesta terça-feira (17) aos 63 anos, foi levado para a cidade de Afogados da Ingazeira, no Sertão pernambucano, onde ainda hoje será realizado um velório e amanhã, o sepultamento.

A comitiva saiu do Recife por volta das 14h, após o corpo ser velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no período da manhã. A previsão é que a chegada na cidade sertaneja ocorra no início da noite.

O velório de José Patriota no Sertão será realizado no Centro Desportivo Municipal de Afogados da Ingazeira, com previsão de início às 19h. O sepultamento está marcado para a próxima quarta-feira (18), às 16h, no Cemitério Parque da Saudade, na mesma cidade.



José Patriota enfrentava um câncer de fígado há 10 anos. Na semana passada entrou em tratamento intensivo.

Ele foi prefeito de Afogados da Ingazeira por dois mandatos, vereador e vice-prefeito do município. Também presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) por cinco mandatos, totalizando 10 anos à frente da instituição. Em 2022, foi eleito deputado estadual com 43.586 votos.

Também foi secretário de Articulação Regional e trabalhou no sindicato e como assessor da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape).

O grande poder de articulação de Patriota fez a sua morte ser sentida em todos os espectros da política pernambucana. Diversas autoridades manifestaram pesar nesta terça-feira. A Alepe suspendeu as atividades legislativas previstas para hoje.

Patriota preparava biografia

José Patriota vinha se preparando para o lançamento da sua biografia, intitulada "Patriota - política com paixão", que estava sendo finalizada pelo escritor Eugênio Jerônimo.

O autor afirmou que a política foi a forma de Patriota expressar o amor pelas pessoas.

"Ele foi um caçador de soluções. Reunia experiências de todos os lugares para aplicar aos desafios que tinha que enfrentar. É necessário que as novas gerações conheçam sua história, que é inspiradora", contou.