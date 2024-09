O legado de José Patriota, uma liderança que lutou pelo fortalecimento dos municípios pernambucanos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grande defensor do Pacto Federativo em prol dos municípios pernambucanos, o deputado estadual José Coimbra Patriota Filho faleceu nesta terça-feira (17), aos 63 anos.

O político nasceu em 9 de outubro de 1960, no município de Tabira, Pernambuco, mas cresceu no Sítio Carnaúba, em Afogados da Ingazeira, onde construiu um legado de trabalho árduo em prol do povo sertanejo. Era casado com Madalena Patriota e deixa quatro filhos: Patriane, Juliana, Marília e Neto.

Patriota dedicou mais de 40 anos à militância e à gestão pública. Exerceu diversos cargos como vereador, vice-prefeito e prefeito de Afogados da Ingazeira, sendo este último por dois mandatos. Seu trabalho à frente da prefeitura lhe rendeu uma aprovação popular expressiva, alcançando 83% dos votos em sua reeleição.

Trabalhou no sindicato e como assessor da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape).

No governo do ex-governador Eduardo Campos, entre os anos de 2007 e 2010, patriota assumiu a Secretaria de Articulação Regional, realizando projetos estruturadores para as regiões de Pernambuco. Ao longo de sua carreira atuou no combate às cheias e assumiu um papel importante na articulação municipal de combate à Zika e Covid-19. Na Pandemia, por exemplo, cobrou reiteradas vezes do governo federal coordenação e planejamento para a imunização nas cidades.

Ocupou a presidência de programas estruturantes como o ProRural, ProMata e ProMetrópole — que beneficiaram diversas regiões do Estado.

Amupe

O deputado deixou sua marca como presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), onde serviu por cinco mandatos consecutivos (2013-2024), 10 anos. Por seus serviços prestados, em 2024, recebeu o título de presidente de honra da Amupe.

Como presidente defendeu pautas como melhor redistribuição dos impostos aos municípios e sempre defendeu o papel dos prefeitos que vivem o dia a dia da população na ponta.





Em 2022, Patriota foi eleito deputado estadual com 43.586 votos. Na Casa de Joaquim Nabuco, foi proponente da Frente Parlamentar Municipalista pelo Fortalecimento dos Municípios e Desenvolvimento do Estado. À época, defendeu que a Assembleia Legislativa precisava acompanhar passo a passo as ações e projetos para garantir que os municípios tivessem melhores condições de trabalho.

Neste ano recebeu da Prefeitura do Recife a medalha da Ordem do Mérito Capibaribe, em reconhecimento ao trabalho e à defesa dos interesses dos municípios.