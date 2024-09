Eleições 2024: Dani Portela defende mais representatividade política em evento sobre igualdade racial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL), participou do evento “Negras e Negros” com sua vice, Alice Gabino (Rede), nesta última quinta-feira (19), na casa Marielle Franco. Dani ressaltou que sua chapa é formada por duas mulheres negras. “Somos duas mulheres negras trazendo propostas e fazendo política de forma coletiva. Cada uma das nossas ideias foi construída ouvindo as pessoas de cada território do Recife e dos movimentos sociais. Nossa chapa é feminina, feminista e antirracista”, afirmou.

Ela também destacou que 57% da população recifense é formada por mulheres negras, conforme o Censo 2022 apresentado pela candidata, e lembrou que Recife é a segunda capital mais desigual do país.

Em vídeo, Dani Portela (PSOL) diz por que quer governar o Recife

“A maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade e pobreza nesta cidade são negras, especialmente mulheres negras chefes de família. Estou nessa caminhada por todas e todos que compõem a maioria minorizada no Recife: mulheres, população negra, juventude, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e mais”, disse.

Portela ainda mencionou que vê necessidade de mudar a representatividade política. “Não quero que nossos filhos e filhas liderem as piores estatísticas desta cidade. Precisamos mudar a fotografia do poder, que há anos governa o Recife. Não é mais admissível ver uma única mulher negra entre os 39 vereadores.”

Durante o evento, a candidata anunciou que se eleita, planeja criar a Secretaria Municipal de Igualdade Racial, com “equipe e orçamento adequados para atuar no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade”.

Ela também pretende recriar o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), “garantindo sua implementação em todas as áreas da gestão municipal e atualizar o Plano Municipal de Igualdade Racial, transformando-o em lei”.

Quinta Nagô

Após o evento na Casa Marielle Franco, ela seguiu para o Pátio de São Pedro, onde participou da Quinta Nagô, que acontece toda terceira quinta-feira do mês e tem foco em valorizar expressões artísticas da cultura de matrizes africanas e afro-indígenas. “Em nosso plano de governo, prometemos mapear as manifestações de Cultura Negra e Afrobrasileira do município, para definir medidas de valorização e apoio, se for eleita”, falou Dani.

Durante o evento, ela também defendeu a implementação da lei de cotas em concursos públicos, o fortalecimento do GTERER e um aumento no investimento na formação de professores.

Agenda da candidata neste final de semana:

Sábado (21)

9h — Adesão à Carta Política da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA);





— Adesão à Carta Política da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); 14h — Sarau Democracia e Progresso da Gelateca Cultural;





— Sarau Democracia e Progresso da Gelateca Cultural; 15h30 — Coco do Arranca Toco com Ítalo Vinícius;

17h — Juntos pela Cultura - Apoio a candidatura coletiva;

18h30 — 4ª Casa Semente;

22h — Evento 20 anos “O Povo Ainda Quer Casa”.

Domingo (22)

9h — Caminhada na Feira de Afogados com Vitor Souza;