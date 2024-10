Gilson Machado participa de carreata com apoiadores em Boa Viagem e reafirma que estará no segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao lado da vice Leninha Dias, o candidato do PL percorreu trecho da Avenida Boa Viagem e voltou a afirmar que estará no segundo turno

O candidato a prefeito do Recife Gilson Machado (PL) realizou carreata na manhã deste domingo (22), ao lado da candidata a vice Leninha Dias e candidatos a vereador, no bairro de Boa Viagem.

A carreata percorreu a Avenida Boa Viagem, saindo do Parque Dona Lindu até o 2º Jardim de Boa Viagem. Gilson cumprimentou e saudou apoiadores pelo caminho.

Nas redes sociais, ainda a caminho da carreata, Gilson divulgou vídeo onde reafirma que estará no segundo turno, ilustrando o argumento com números do pleito de 2020, além de relembrar a punição da Justiça Eleitoral ao seu guia eleitoral.

“Quero lembrar que hoje faz uma semana que o nosso guia está fora do ar. No segundo turno, em 2020, mais de 500 mil recifenses não foram votar, porque não tinham uma opção conservadora. A gente vai levar essa eleição para o segundo turno”, disse.

Agenda de Gilson Machado para esta segunda-feira (23)

A agenda do candidato do PL para a segunda-feira tem início com a sabatina da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), às 11h, na sede da entidade, localizada no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Gilson também realizará gravações de seu guia eleitoral, às 15h e finaliza sua agenda às 19h, em sabatina na TV Guararapes.

