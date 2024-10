Dani Portela assina Carta Compromisso da CUT e promete defender os direitos da classe trabalhadora se for eleita prefeita do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à Prefeitura do Recife pelo PSOL, Dani Portela, e sua vice, Alice Gabino (Rede), participaram nesta última segunda-feira (23) da assinatura da Carta Compromisso da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

No evento, receberam a Plataforma da Classe Trabalhadora das mãos do presidente da CUT-PE, Paulo Rocha, como apoio às eleições municipais de 2024. Dani destacou que, se eleita, sua missão será defender pautas voltadas aos trabalhadores.

“É com muita honra e gratidão que assino essa carta compromisso com as demandas da classe trabalhadora. E acredito na força dos sindicatos como instrumento de luta, de diálogo, intencionamento e greve por melhores condições de trabalho. Porque não podemos confiar totalmente que uma justiça burguesa seja a solução dos conflitos da classe trabalhadora”, ressaltou a postulante.

A Plataforma da Classe Trabalhadora estabelece diretrizes que se conectam com as propostas da candidata socialista, como a melhoria das condições de trabalho, a proteção dos direitos trabalhistas e a implementação de políticas públicas que promovam inclusão e bem-estar.

Um dos pontos centrais, diretamente ligado ao seu programa de governo, é a promoção de concursos públicos. A proposta, segundo Dani, não visa apenas a geração de empregos, mas também a “valorização do serviço público como base para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”. Ela também defende salários “justos”, segurança no emprego e diálogo entre empregadores e empregados.

Portela ainda inclui no seu plano de governo a promoção de políticas de ação afirmativa nos concursos públicos e na seleção de trabalhadores no município. Se eleita, ela planeja enviar à Câmara Municipal um projeto de lei que estabeleça paridade de raça e gênero para estágios no serviço público municipal e firmar parcerias com os Institutos Federais, visando ampliar a qualificação técnica e profissional, com foco em mulheres e jovens.

Vice afastada das agendas

Em nota oficial, a assessoria de Dani Portela informou que Alice Gabino, foi atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com um quadro de hipertensão arterial. A vice está estável, mas passará por avaliação cardiológica e repousará nos próximos dias.