Eleição 2024: conheça todos os aplicativos da Justiça Eleitoral para eleitores

A Justiça Eleitoral disponibiliza, até na data da eleição, cinco aplicativos para usuários de iOS e Android, de forma gratuita.

Alguns dos principais serviços ofertados são: fazer denúncias, buscar orientações e conferir o resultado do pleito.

Em 2024, os eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro, para escolher os candidatos a prefeito e vereador dos seus municípios.

Descubra a função de cada um dos cinco aplicativos da Justiça Eleitoral

Para usar as ferramentas, os eleitores devem instalá-los no celular, em seguida fazer login com as credenciais da conta gov.br ou com as de login do e-Título.

e-Título

O e-Título é a versão digital do título de eleitor, criada para facilitar o acesso às informações pessoais registradas pela Justiça Eleitoral.

Com o aplicativo, os usuários podem consultar seus dados e verificar a situação eleitoral de forma prática.

A atualização mais recente do e-Título permite, ainda, a emissão de certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais diretamente pelo app, agilizando a comprovação de regularidade e a consulta de possíveis pendências relacionadas a infrações eleitorais.

Pardal

Já o aplicativo Pardal foi criado para simplificar o envio de denúncias de irregularidades durante as eleições. Com ele, os usuários podem relatar infrações eleitorais diretamente à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral.

A ferramenta também oferece um botão exclusivo para reportar casos de fake news e desinformação. Para que a denúncia seja válida, o usuário deve fornecer detalhes e provas que sustentem a alegação, como imagens, áudios ou vídeos.

Boletim na Mão

Com o aplicativo Boletim na Mão permite que eleitores acessem uma cópia digital dos boletins de urna diretamente em seus celulares ou tablets.

Para isso, o usuário deve escanear o QR Code impresso no boletim da urna eleitoral de sua seção, disponibilizado ao final da votação.

Após a leitura, o aplicativo exibe o boletim de urna digitalmente, oferecendo acesso às informações contidas no documento. Vale destacar que o app só disponibiliza boletins que foram escaneados pelo usuário.

Resultados

Este app permite acompanhar a apuração dos votos em tempo real em todo o país, conforme os boletins de urna são liberados pela Justiça Eleitoral.

Com ele, é possível pesquisar os resultados por estados e municípios, organizados de acordo com os cargos em disputa, destacando as candidaturas mais votadas.

Além disso, o usuário pode consultar os votos de forma nominal, buscando diretamente pela candidata ou candidato de interesse. Ao final da apuração, o aplicativo exibe os nomes dos eleitos e não eleitos.

Mesários

O aplicativo Mesário oferece treinamento e suporte aos mesários durante o processo eleitoral. A ferramenta apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos a serem seguidos na seção eleitoral, além de disponibilizar materiais de estudo complementares.

Os usuários podem acompanhar seu progresso no treinamento, consultar o histórico de notificações enviadas pela Justiça Eleitoral e, no dia da eleição, utilizar listas de verificação para realizar as conferências necessárias no início e fim da votação.

Após concluir o treinamento, o aplicativo emite um certificado, e, dias depois das eleições, permite a obtenção da Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE).