Caminhada Mulheres com Dani Portela pede mais igualdade, segurança e espaço na política

A candidata à prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL/Rede), participou da caminhada Mulheres com Dani, no Centro do Recife, reunindo mulheres, entre elas, lideranças de movimentos feministas de Pernambuco e do Recife. O ato foi de reivindicação por mais mulheres na política, mas também em defesa dos direitos de todas.

“Estamos aqui pela importância de elegermos uma bancada feminista e também para lutarmos pelo direitos das mulheres, inclusive segurança e igualdade. Com mais mulheres na política, teremos mais políticas públicas voltadas para todas nós. Aproveito a oportunidade e destacou que, se nós candidatas estamos aqui, agradecemos aos movimentos de mulheres organizadas que sustentam a luta em nossa cidade. Movimentos feministas, de mulheres negras, mulheres antiproibicionistas, mulheres positivas, as que lutam por teto e as que estão em todas as lutas.”, destacou Dani Portela.

Sob o tema "Por Elas e Por Todas", liderado por Dani Portela, a caminhada se destacou pela presença de mulheres de diferentes idades, raça e classes sociais, todas unidas em prol de um objetivo comum: a luta por mais segurança e valorização das mulheres.

“Nós somos maioria da população dessa cidade e sabemos fazer política diariamente. Porque, uma mulher que se vira com um salário mínimo para sustentar uma família e usar transporte público, ela faz economia e administra como ninguém. Por isso, destacamos a necessidade de ampliarmos a bancada feminina e inserirmos mais mulheres na política. Não é admissível que uma bancada com 37 vagas, apenas 7 sejam ocupadas por mulheres. E, na história da cidade, Recife nunca teve uma prefeita. Nós queremos colocar na Prefeitura do Recife não apenas uma mulher, mas duas mulheres negras.”, enfatizou a candidata.

Com cartazes e gritos de ordem, as participantes exigiram respeito, proteção e mais políticas públicas que garantam a integridade feminina.