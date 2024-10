Daniel Coelho fez caminhadas por bairros da Zona Oeste neste sábado (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à prefeitura do Recife pelo PSD, Daniel Coelho, tirou o sábado (28) para cumprir uma agenda de visitas em bairros da Zona Oeste da cidade, acompanhado da vice Mariana Melo. Nas caminhadas, apresentou propostas e ouviu demandas da população.

Pela manhã, o candidato iniciou a agenda com uma andança pelo bairro de Areias, onde conversou com os moradores sobre os desafios enfrentados na região. Durante a tarde, Daniel se dirigiu à comunidade de Roda de Fogo, localizada no Engenho do Meio. Lá, realizou adesivagem em carros, distribuiu panfletos e contou com a presença do candidato a vereador Junior Bocão (PSD).

Conversa com moradores

Durante uma conversa com moradores, Daniel fez questão de exaltar sua vice-candidata. "Foi ela quem fez o nosso programa de governo. Professora, profissional competente", declarou, destacando a importância da parceria na construção de propostas.

"Em todo canto que vamos, as pessoas dizem: 'Eu lembro de você quando morava no Barro, no IPSEP, no Ibura, em Campo Grande.' Mas, na verdade, são 20 anos de trajetória, sempre nas ruas, sempre andando", afirmou Daniel durante uma visita ao Barro.

"E aí, as pessoas veem tanto que terminam achando que a gente mora naquela localidade. Para mim, isso termina sendo um grande orgulho, mesmo nunca tendo morado aqui", completou.

Além das atividades mencionadas, outras pequenas agendas ocorreram ao longo do dia, embora não tenham sido detalhadas pela comunicação do candidato.