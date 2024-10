Em Gravatá, Joaquim Neto promete reativar serviços essenciais em áreas vulnerabilizadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato a prefeito Gravatá, no Agreste do Estado, Joaquim Neto (PSDB), realizou uma caminhada pelas áreas mais carentes do município. Na noite dessa sexta-feira (28), durante ato no Bairro Novo, o postulante assumiu o compromisso de revitalizar a saúde, educação e assistência social, em áreas que, segundo Neto, foram negligenciadas pela atual administração.

"Aqui nessa região, por exemplo, funcionavam plenamente, os postos de saúde com medicamentos, o CRAS operando todos os programas de Ação Socisl, como a distribuição de sopa, de peixe, cartão Merenda, cestas básicas e leite. Hoje, nada disso acontece. Essas comunidades estão desamparadas," disse Joaquim Neto durante a caminhada.



O candidato a prefeito também avaliou a adesão da população e de apoiadores na sua campanha. "As pessoas sabem que já fizemos esses serviços acontecerem, e vamos fazer de novo. Não estamos prometendo o impossível, mas retomando o que deu certo," afirmou Joaquim Neto, destacando que sempre esteve presente ao lado da população, ouvindo suas necessidades e buscando soluções.