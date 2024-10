Debate SJCC: "A gente quer poder fazer as perguntas que o eleitor tanto quer saber" diz Daniel Coelho ao chegar ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao chegar para o debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com os candidatos à Prefeitura do Recife, nesta terça-feira (1), o candidato Daniel Coelho (PSD) fez críticas a atual gestão municipal e o candidato à reeleição João Campos (PSB).

Daniel destacou que o debate representa uma oportunidade para o eleitor, que pode fazer um comparativo entre os candidatos e analisar as propostas de cada um, além de criticar as gestões no Recife nos últimos 12 anos.

“A gente espera que o debate dê uma oportunidade ao eleitor de fazer o comparativo, conhecer as propostas dos candidatos e poder analisar o que aconteceu no Recife ao longo dos últimos 12 anos”, disse.

Em suas críticas às gestões do PSB no Recife, Daniel enfatizou as questões de habitação, trânsito, alagamentos e a gestão das creches no município, o qual afirmou ser “herança maldita” de “corrupção e desvios”.

“São 12 anos de PSB que não conseguiu resolver o problema da habitação. Na atual gestão, temos o prefeito que menos fez casa na história da cidade do Recife, não resolveu o problema do trânsito, dos alagamentos e deixa uma herança maldita na questão das creches com corrupção e desvios”, afirmou.

Por fim, Daniel parabenizou a TV Jornal pela realização do debate e destacou que é uma oportunidade de “poder fazer as perguntas que o eleitor tanto quer saber”.

E a gente quer poder fazer as perguntas que o eleitor tanto quer saber, então a gente parabeniza a TV Jornal e, principalmente, a quem vai estar acompanhando para poder tomar uma decisão correta do futuro que a gente quer para o Recife no próximo domingo”, completou.

