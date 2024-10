Comunicado oficial: JC desmente informação falsa sobre resultado de eleições no interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Jornal do Commercio esclarece que não faz qualquer levantamento ou pesquisa de intenção de voto para as eleições municipais deste ano

O Jornal do Commercio esclarece que é falso o material que vem circulando com o nome da empresa para informar o que seriam candidatos favoritos nas eleições de várias prefeituras da Mata Norte.

O JC reforça que não fez levantamentos de intenção de voto para nenhuma cidade nas eleições de 2024. Também não tem parceria com nenhum instituto de pesquisa.

Por fim, a empresa esclarece que só se responsabiliza pelos conteúdos publicados em suas plataformas oficiais, como o site do JC, as redes sociais do JC e os demais canais oficiais do JC.

O Jornal do Commercio condena, ainda, qualquer uso do nome ou da marca da empresa na divulgação de conteúdos e de informações falsas e tomará as medidas cabíveis.

*Laurindo Ferreira, diretor de Redação do Jornal do Commercio