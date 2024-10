Já na emissora, candidato é barrado de participar do debate da Globo no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato à Prefeitura do Recife Tecio Teles (Novo) foi barrado de participar do debate promovido pela TV Globo, na noite desta quinta-feira (3).

O postulante ao cargo afirmou pelas redes sociais que já estava na emissora, pronto para participar do evento, quando foi informado de decisão judicial que tornava facultativa pela Globo a participação dele.

Tecio Teles publicou fotos registradas pouco antes, posicionado no púlpito e com os demais candidatos, dentro do estúdio da Globo.

De acordo com o G1-PE, a decisão foi proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e cassou liminar do TRE-PE que havia liberado a participação do candidato do Novo no debate.

"Saiu agora, por volta de 22h, faltando quatro minutos para iniciar o debate. A gente já com microfone, tinha ido no estúdio, tudo organizado", desabafou Tecio Teles, em um vídeo publicado no Instagram.

Por que Tecio Teles não foi convidado?

Ainda segundo o G1, "foram convidados, conforme determina a lei, candidatos de partidos, coligações e federações que têm representação no Congresso de, ao menos, cinco parlamentares, e candidatos que alcançaram pelo menos 6% na pesquisa estimulada de intenção de voto da Quaest, divulgada na segunda-feira (30)".

Assim, participam do debate Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), João Campos (PSB) e Gilson Machado (PL).