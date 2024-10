Lula: Fiquei 4h30 num avião pensando num milagre de Deus para que não caísse

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lula afirmou ter pensado na própria vida e na população de São Paulo enquanto a aeronave não pousava, após decolagem do México em direção ao Brasil

VIAGEM DO MÉXICO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em live nesta quinta-feira (3) com o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que esperou um "milagre de Deus" para o avião em que ele estava não cair na terça-feira, 1º.

Lula afirmou ter pensado na própria vida e na população de São Paulo enquanto a aeronave não pousava. "Eu pensei na minha vida porque eu fiquei quatro horas e meio dentro de um avião esperando o milagre de Deus para que o avião não caísse. Pensei muito na minha vida, pensei em você, pensei no povo de São Paulo, pensei nas pessoas humildes desse país que a gente tenta ajudar."

PROBLEMA EM AVIÃO

Lula pousou em Brasília às 10h12 desta quarta-feira (2), depois de seu avião ter problemas técnicos na volta do México. Ele decolou na terça, 1º, do país, mas precisou começar de novo o deslocamento com outra aeronave.

Ele ressalta a parceria de Boulos com sua candidata a vice, Marta Suplicy (PT). "Eu tenho certeza que o povo, com você na prefeitura, vai ganhar, eu diria, uma bênção de Deus. Você vai ser o prefeito que, junto com a tua juventude e a experiência da Marta, vão fazer a mais bela administração pública que São Paulo já teve."