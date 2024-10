Eleições 2024: É permitido entrar com celular na cabine de votação?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vai levar celular no domingo (6)? Confira algumas regras do TSE para o uso do aparelho nas secções eleitorais; veja os detalhes

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entrar com celular na cabine de votação não é permitido. Isso porque o voto é sigiloso, portanto, não é permitido ir até a urna eletrônica com qualquer aparelho que possa quebrar esse sigilo.

A proibição existe para garantir a liberdade de escolha do eleitor e evitar compra de votos, onde o pagante exige uma “prova” para o cidadão.

O que diz a Lei?

A lei n° 9.504/97, afirma que, na cabine de votação, é proibido à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados.

Preciso levar o celular, como proceder?

Caso você entre na seção eleitoral com algum desses equipamentos, antes de ir à cabine de votação e ter acesso à urna, é preciso:

Desligar o aparelho;

Colocar no local indicado pelos mesários, que ficarão responsáveis por ele;

Após a votação, recolher o aparelho e demais objetos deixados.

Vou usar o e-Título, posso usar o aparelho?

Continua a mesma coisa, você entra na seção com o celular na mão e apresenta para os mesários o seu e-Título para identificação. Em seguida, após chegar a sua vez de ir à cabine, você deverá deixar o aparelho desligado no local indicado.

Concluindo a votação, você retorna à mesa receptora, recolhe o seu aparelho — e outros documentos, se for o caso — e recebe o comprovante de votação.

Pessoas com deficiência

Para pessoas com deficiência que utilizam recursos de tecnologia assistiva, como aparelhos auditivos, será permitido a entrada na cabine de votação.

É permitido levar uma colinha para cabine?

Levar uma colinha no papel é permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas apenas com os números dos candidatos escolhidos.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar