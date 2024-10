João Campos promete ampliar rede de cuidado com a saúde mental no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito e candidato à reeleição propôs construir mais uma unidade do Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM) na capital pernambucana

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), apresentou, nesta sexta-feira (4), mais uma proposta para a área de saúde. O gestor se comprometeu a implantar, em um segundo mandato, uma unidade do Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM), ampliando a rede de cuidado voltada a essa área na capital pernambucana. O compromisso foi anunciado durante uma caminhada no Centro, região que já dispõe de um equipamento similar entregue pela atual gestão em julho deste ano.

O SIM conta com atendimento especializado, multiprofissional e interdisciplinar em uma perspectiva regular, não exclusiva da atenção à crise ou a casos agudos, por meio de especialidades como Psiquiatria, Psicologia e Terapia Ocupacional, atividades em grupo e oficinas terapêuticas, com o suporte de uma equipe que inclui profissionais de Educação Física. O SIM também funciona como retaguarda de outros serviços, tanto para casos leves e moderados como para casos de sofrimento mental agudo e crônico.

“Nós fizemos uma expansão, com novas contratações na área de saúde mental, entre elas, a construção do SIM, que é o Serviço Integrado de Saúde Mental. Nós vamos fazer pelo menos mais uma grande unidade, integrando os serviços de saúde mental, com psiquiatra, psicólogo, terapias, serviço de assistência social e profissionais de educação física trabalhando em um mesmo espaço para fechar o diagnóstico e garantir o acompanhamento dos pacientes que buscarem esse serviço”, declarou João Campos.

ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO

Na unidade do SIM em funcionamento no Centro, a capacidade é de 220 atendimentos mensais, por meio do trabalho de uma equipe de mais de 30 profissionais. O acesso ao serviço ocorre pelo Sistema de Regulação das unidades da Atenção Básica, dos Centros de Apoio Psicossocial (Caps) e das policlínicas vinculadas à rede municipal de saúde.