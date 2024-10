Reta final: Veja o que é permitido e proibido nos últimos dias que antecedem as eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltando apenas dois dias para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece regras, prazos e determinações para o período eleitoral, horas antes do dia de votação. De acordo com os dados do TSE, Pernambuco é o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil, com um total de 7.152.871 eleitores e eleitoras.

Veja o calendário de acordo com os dias que antecedem a votação

4 de outubro (Sexta-feira)

Hoje é o último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, e reprodução, na internet, de jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral.

5 de outubro (Sábado)

Último dia, até às 22h, para utilização de alto-falantes ou amplificadores de som por parte de candidatos;

Último dia, até às 22h, para a distribuição de material gráfico, realização de carreatas e passeatas;

A partir de sábado (5), colecionadores, atiradores e caçadores ficam proibidos, de transportar armas e munições;

Além disso, no sábado a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica realiza o sorteio das seções que serão auditadas no 1º turno

6 de outubro (Domingo)

A partir das 7h ocorre a instalação das seções eleitorais e emissão da Zerésima das urnas eletrônicas;

8h às 17h: funcionamento das seções de votação e mesas receptoras de justificativa;

No mesmo horário da votação será realizado o Teste de Integridade nas urnas eletrônicas sorteadas pelo TRE;

A partir das 17h, após o final de horário de votação, ocorre a emissão dos boletins de urna pelas seções e início da divulgação dos resultados pela Justiça Eleitoral

Acesse a cartilha do TRE-PE (clicar no link) com todas as informações do que é permitido e o que proibido para eleitores e candidatos dias antes do pleito.

