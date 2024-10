Eleições 2024: Metrô do Recife vai funcionar com passagem grátis no domingo (27)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O metrô do Recife vai funcionar com passagem gratuita no domingo (27), durante o segundo turno das eleições 2024.

A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), na tarde desta quarta-feira (23).

Através de nota, a companhia informou que "a medida visa facilitar o deslocamento dos cidadãos e atender, ainda que indiretamente, os moradores de Olinda e Paulista".

Vale lembrar que o metrô do Recife não funciona aos domingos desde o dia 1º de setembro para agilizar manutenções da rede ferroviária. Nesse período, o único domingo com expediente foi durante o primeiro turno das eleições, em 6 de outubro.

Horário de funcionamento no segundo turno

A CBTU também confirmou que o sistema vai funcionar em horário padrão, das 5h às 23h. Veja a nota completa abaixo:

"A CBTU Recife informa que, no próximo domingo, dia 27 de outubro, o Metrô do Recife funcionará excepcionalmente em seu horário padrão, das 5h às 23h, para garantir a mobilidade dos eleitores no segundo turno das Eleições 2024. Além disso, não haverá cobrança de tarifa neste dia, permitindo o acesso gratuito ao transporte conforme determinação do STF. A medida visa facilitar o deslocamento dos cidadãos e atender, ainda que indiretamente, os moradores de Olinda e Paulista, onde ocorrerá o segundo turno", informou.

Metrô não funciona aos domingos

A paralisação do metrô aos domingos começou no dia 1° de setembro e não tem previsão de término. Da data até agora, o sistema só operou durante o primeiro turno das eleições.

Essa suspensão não está relacionada à crise enfrentada pelo metrô, mas sim à realização de manutenções necessárias. As obras incluem a troca de trilhos e dormentes nas linhas Centro e Sul, interrompendo o funcionamento comercial.

O investimento, de R$ 136 milhões, realizado pelo Governo Federal por meio do Novo PAC Seleções, anunciado em julho, está sendo usado para essas melhorias.

No entanto, o sistema de trilhos da Região Metropolitana do Recife, que atende cerca de 180 mil pessoas por dia, segue com grandes dificuldades. Estima-se que o valor necessário para que o metrô funcione adequadamente seja quase 20 vezes maior do que o investimento atual.