Eleições 2024: Rodrigo Pinheiro é reeleito prefeito de Caruaru-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rodrigo Pinheiro (PSDB) foi reeleito prefeito de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ele venceu as eleições, neste domingo (6), com 52,68%, o que gerou 102.198 votos. O resultado pode ser considerado uma vitória também da governadora Raquel Lyra (PSDB), que passou o comando do município para o gestor após lançar a candidatura para a disputa do Estado em 2022.

Na segunda colocação, ficou Zé Queiroz (PDT). Ele recebeu 66.253 votos, o equivalente a 34,15%. O ex-prefeito da cidade e ex-deputado estadual recebeu o apoio do presidente Lula (PT), o prefeito do Recife João Campos (PSB) e ainda do senador Humberto Costa (PT), mas não teve jeito.

Atrás, ficaram Fernando Rodolfo (PL) e Armandinho (SL) com 17.326 e 4.499 votos, respectivamente. A disputa ainda contou com as participações de Michelle Santos (PSOL), com 3.443 votos, e Maria Santos (UP), que teve 270 votos.

Veja como foi a apuração dos votos das eleições 2024

Quarto maior colégio eleitoral de Pernambuco



Maior cidade do interior do Estado, com 378.048 habitantes e um PIB de R$ 8.663.524,843, conforme o o último Censo do IBGE, Caruaru é o quarto maior colégio eleitoral de Pernambuco, com 247.055 eleitores (dados do TRE-PE).

Assim, tem a possibilidade de levar à disputa ao segundo turno, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos.

ELEIÇÕES: Quando será a próxima eleição para prefeito?