Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito no Cabo de Santo Agostinho? Confira apuração

O município é o sexto maior colégio eleitoral de Pernambuco e conta com mais de 169 mil eleitores; acompanhe a apuração do resultado

Os quase 170 mil eleitores do município do Cabo de Santo Agostinho foram às urnas votar para escolher prefeito e vereador.

O município é o sexto maior colégio eleitoral de Pernambuco, com 169.223 eleitores, e teve cinco candidatos ao posto de prefeito.

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município do Cabo de Santo Agostinho possui um total de 203.440 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 13.706.388,877.

ELEIÇÕES: Qual é o valor do salário de um prefeito?

Candidatos à prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

O atual prefeito Keko do Armazém (PP) tenta a reeleição. Ele venceu o pleito em 2020 com 47,56% dos votos, (54.305 votos). Já o ex-prefeito Lula Cabral (Solidariedade) tenta voltar à Prefeitura.

Também disputam o cargo de prefeito Cristiano Romão (PCB), Delegado Resende (PDT) e Luciano da Oficina (PRD).

Resultado da eleição no Cabo

Com a candidatura em anulação sob judice, Lula Cabral (Solidariedade) venceu a eleição do Cabo de Santo Agostinho com 46,64%.



Como ele está com a candidatura anulada sob júdice, os votos recebidos são anulados até decisão judicial definitiva e ficam inválidos até o fim do processo.

Se o julgamento acontecer antes dele assumir e, por ventura, for condenado, o 2º colocado assume. Caso a condenação aconteça após a posse, será realizada uma eleição suplementar.

Com 41,74%, Keko do Armazém (PP) foi o segundo mais votado.