Eleições 2024: João Campos é reeleito prefeito do Recife em primeiro turno

Atual prefeito da capital pernambucana foi reeleito quando a apuração das urnas ainda estava em 71,96%, com 77,46% dos votos (511.481)

O atual prefeito do Recife João Campos (PSB) foi reeleito quando a apuração das urnas ainda estava em 71,96%, tendo 77,46% (511.481 votos). Com 92,11% das urnas apuradas, o percentual subiu para 77,99% (667.120).

Os eleitores da capital, maior colégio eleitoral de Pernambuco, decidiram entre oito candidatos que estiveram na disputa.

Com 91,79% das urnas apuradas, Gilson Machado (PL) teve 13,95% ds votos, Dani Portela (PSOL) 3,28% dos votos e Daniel Coelho (PSD) 3,24%. Tecio Teles (Novo) teve 0,80%; Ludmilla (UP), 015%; e Simone Fontana (PSTU) 0,06%.

Confira a apuração ao vivo da eleição no Recife:

Assim que o resultado da eleição para Prefeitura do Recife for divulgado, essa reportagem será atualizada com os números oficiais.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o Recife tem 1.219.973 eleitores. O vencedor terá o desafio de atender às demandas de 1.488.920 habitantes. A capital pernambucana tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$59.970.305,431.



Campanha eleitoral

João Campos (PSB) seguiu durante todas as pesquisas eleitorais, como forte nome para seguir por mais quatro anos na prefeitura da capital pernambucana, com uma média de 75% de intenções de voto.

Já os candidatos da oposição à reeleição do pessebista estabeleceram apoios e estratégias para ganhar popularidade. Gilson Machado (PL) tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Já o ex-secretário de Turismo de Lazer de Pernambuco e candidato da governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), Daniel Coelho (PSD), marcou a campanha eleitoral com duras críticas à atual gestão.

A candidata do PSOL, Dani Portela, também seguiu sua campanha eleitoral como crítica da atual gestão de João Campos (PSB). Tecio Teles (Novo), Ludmila Outtes (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) também estão na disputa para a capital de Pernambuco.

