Resultado das eleições: saiba quem ganhou para prefeito em São Luís em 2024

Resultado da eleição em São Luís, capital do Maranhão, foi confirmado pelos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, neste domingo, 6 de outubro

O candidato Eduardo Braide (PSD) venceu a disputa para a prefeitura de São Luís (MA), com 69,43% dos votos válidos. Duarte (PSB) ficou em segundo lugar, com 22,94% dos votos válidos. Até agora foram apurados 79,57% das urnas.

Eduardo Salim Braide tem 48 anos, do PSD, e é o atual prefeito da capital do Maranhão e conquistou a reeleição neste domingo (6). Ele já ocupou o cargo de deputado estadual em dois mandatos consecutivos, entre 2011 e 2019. Foi eleito deputado federal em 2018, assumindo em 2019. Mas, em 2020, Braide licenciou-se do mandato na Câmara para concorrer às eleições para a prefeitura, da qual saiu vitorioso.

Também foi diretor-presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), em 2005 e 2006. É formado em direito pela Universidade Federal do Maranhão.