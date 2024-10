Vinicius Castello vota em Olinda e afirma: "o povo quer uma cidade melhor"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Castello chegou ao local de votação acompanhado do candidato a vice, Celso Muniz, e de aliadas como Luciana Santos, Teresa Leitão e Gleide Ângelo

O candidato à Prefeitura de Olinda, Vinicius Castello (PT), votou, na manhã deste domingo (6), na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda (Seplama).

O candidato do PT afirmou que o sentimento é de gratidão e de perspectiva de mudança de vida para os olindenses. “Acabo de votar e o sentimento é de gratidão, de mudança, de esperança e de entender que o povo quer uma cidade melhor. Estou muito feliz e muito confiante da campanha propositiva maravilhosa que foi feita na construção de uma cidade que precisa ser de todas as pessoas. É isso que propõe a minha candidatura, é isso que propõe a construção das forças que estão ao meu lado e é isso que eu acredito e tenho fé que o povo escolherá no dia de hoje", afirmou.

O candidato esteve acompanhado do candidato a vice-prefeito, Celso Muniz Filho (PCdoB); da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB); da senadora Teresa Leitão (PT); e da deputada estadual Gleide Ângelo (PSB).

Candidato a prefeito de Olinda, Vinicius Castello votou acompanhado de aliados - Charles Johnson/Frente Popular de Olinda

"Agora, é aguardar o resultado, respeitar a democracia, sabendo que foi uma campanha limpa, que não está sujando as ruas, que não está utilizando da máquina pública, que não está fazendo com que o povo se ludibrie por falsas promessas. É sobre realidade, é sobre perspectiva de mudança de vida, é sobre acesso a direitos que são nossos, é sobre o que a gente representa para o povo”, avaliou Castello.