Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra marca reunião com os prefeitos eleitos para o próximo dia 22 de novembro

Com data marcada para 22 de novembro, a governadora Raquel Lyra (PSDB) reunirá os prefeitos eleitos nas eleições do último domingo (6) para uma reunião. O objetivo, segundo a chefe do Executivo Estadual, é “integrar Estado e municípios em ações em prol da população”.

Está previsto que no encontro sejam discutidas as ações e projetos já implantados pelo governo nas 184 cidades do estado.

“Sou municipalista e já quero receber esses gestores, independentemente de partido político, para trabalharmos juntos. Já temos muitas ações do Governo do Estado em parceria com os municípios, como as cozinhas comunitárias, creches, transporte escolar e acesso à água”, afirmou Lyra.

Segundo a governadora, a reunião também vai definir a forma de entrega dos planos para os municípios, “abrindo as portas” para o que, na sua visão, tornará mais eficiente a prestação de serviços à população.

Cozinhas comunitárias e creches

As cozinhas comunitárias têm sido um dos principais focos de sua gestão, com o objetivo de distribuir refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Na educação, Lyra enfoca a ampliação da frota de veículos escolares e lançar licitações para a construção de creches.