Quem Marçal vai apoiar no segundo turno em SP? Veja o que disse o candidato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais cedo, quando foi divulgado que Marçal não estaria no segundo turno, ele deixou o local onde acompanhou a apuração sem falar com os apoiadores

Candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) afirmou neste domingo (6) que vai apoiar Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno, se o prefeito se comprometer a adotar as propostas dele.

Com 100% dos votos apurados, Marçal ficou em terceiro lugar na disputa, com 1.719.274 votos (28,14%), atrás de Nunes, com 1.801.139 (29,48%) e Boulos, com 1.776.127 (29,07%).

O candidato do PRTB conversou com os jornalistas em frente à casa dele no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo.

Mais cedo, quando foi divulgado que Marçal não estaria no segundo turno, ele deixou o local onde acompanhou a apuração sem falar com os apoiadores.

O candidato derrotado disse ainda que nunca mais vai se candidatar à Prefeitura de São Paulo e nem ao legislativo, mas afirmou que "2026 é logo ali".

Antes do aceno de Marçal, Nunes já havia falado que aceitaria o apoio do ex-coach, no discurso após o resultado.

Veja como foi a apuração dos votos nas eleições 2024: