Candidaturas únicas: Veja quem são e como funciona a votação com apenas um candidato

Com "candidaturas únicas" nas eleições municipais, Mayco da Farmácia e Corrinha de Geomarco foram eleitos com 100% dos votos válidos

No último domingo (6), as eleições municipais ocorreram em todo o Brasil, visando escolher prefeitos e vereadores. Em várias localidades, surgiram casos de “candidaturas únicas”, gerando dúvidas entre os eleitores sobre o funcionamento do processo quando apenas um candidato está em disputa.

Nessas situações, a votação se torna uma formalidade. Mesmo com uma opção única, os eleitores são convocados a registrar seu voto. Para um candidato ser considerado eleito, é necessário que ele obtenha a maioria dos votos válidos, ou seja, mais de 50% dos votos, correspondendo a 50% + 1 do total. Em 2024, cerca de 216 municípios brasileiros tiveram apenas um candidato a prefeito.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é essencial que os eleitores sejam informados sobre a importância de participar do processo, mesmo quando a concorrência é limitada.

Mayco da Farmácia

Mayco da Farmácia (PSB) foi eleito prefeito de Solidão, no Sertão pernambucano, após competir sozinho nas eleições municipais. O candidato recebeu 100% dos votos válidos, com um total de 4.861 eleitores comparecendo às urnas.

Entre os que votaram, 348 (7,16%) anularam o voto, enquanto 306 (6,30%) votaram em branco. Além disso, 892 eleitores se abstiveram, representando 15,50% do eleitorado local.

De acordo com o censo mais recente do IBGE, Solidão tem uma população de 5.508 pessoas, com uma densidade demográfica de 11,71 hab/km². Administrativamente, o município é composto pela sede e por povoados como São José, Lagoa de Dentro e Roçado.

Corrinha de Geomarco

Com candidatura única, Corrinha de Geomarco (PSB) foi eleita a primeira prefeita de Pernambuco, no município de Dormentes, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Atual vice-prefeita, ela recebeu mais de 10 mil votos (100%) e teve o pleito decidido com apenas 9% das urnas apuradas.

Até a publicação desta matéria, a candidata conquistou 9.792 votos, com 84,09% das seções totalizadas. Professora e mãe de três filhos, Corrinha disputou pela coligação “Dormentes Unida e Mais Forte”, que inclui PSB e MDB, tendo Jurandir Torres (MDB) como vice.

Conforme o censo mais recente do IBGE, Dormentes tem uma população de 17.188 pessoas e uma densidade demográfica de 11,17 hab/km².

O município é formado pelo distrito sede e pelos povoados de Lagoa, Monte Harebe, Lagoa de Fora, Botão de Cedo, Angico, Caatinga Grande, Mudubim, Poço do Boi e São Domingos.

